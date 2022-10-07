機翼貼滿「補丁灰色膠帶」 航空專家曝安全性：為美觀而用

澳洲歌劇歌手韋克漢姆（David Wakeham）上傳一張「飛機機翼貼滿銀灰色膠帶」的照片，引發網友熱議飛機安全性，對此，航空專家解釋這是正常做法，該種膠帶為「快速維修膠帶」（Speed Tape），是為了遮蓋機翼表層剝落的油漆。

根據「每日星報」報導，韋克漢姆在9月22日於推特上傳一張照片，照片為昆達士航空（Qantas）的飛機機翼，不過機翼上貼滿灰色膠帶，與一般飛機不太一樣，他還在貼文上寫下「營利比安全重要」，疑似質疑該架飛機的安全性。

不過澳洲廣播公司（ABC）的事實查核團隊（fact-checkers）指出，這款「快速維修膠帶」完全安全，通常用於遮蓋油漆損壞或飛機表層油漆剝落，是一種鍍鋁壓敏膠帶，專門設計用於臨時或小型的維修，由於該款膠帶更厚，因此具有較強黏合力，可以在高速飛行時牢牢黏在機翼上。