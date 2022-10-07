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遭學弟詐財凌虐「澆熱水燙二小時」 日男皮肉模糊倒臥車站

聯合新聞網／ 綜合報導
涉嫌犯下詐騙、傷害罪嫌的兇手奧村啟志。圖擷自youtube
涉嫌犯下詐騙、傷害罪嫌的兇手奧村啟志。圖擷自youtube

日本近來發生一起社會事件。一位全身重度灼傷，皮膚幾乎要剝落的男子倒在車站座位上，隨後被值勤警衛發現緊急送醫，花了一週左右的時間治療才恢復意識。這起事件的兇手是一位名為奧村啓志的33歲男性，而他除了傷害嫌疑之外，還詐騙了被害男子的大筆財產。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，被害男子過去是奧村就讀研究所時期的學長，兩人的交情不錯，偶爾還會一起出遊。今年五月，被害男子因為工作上的一些麻煩，於是尋求奧村的建議。奧村趁機誆騙被害男子「為了解決問題，所以得向地下組織借錢」，要求被害男子付錢給他，並威脅若是不從，地下組織就會登門討債。

被害男子聽信了奧村的話，前後給了奧村約250萬日幣（相當於新台幣54萬5122元）。然而奧村沒有就此放過被害男子，反而加碼要求更多金錢，催款訊息多達1000多則。儘管奧村根本沒向任何人借過錢，但被害男子卻進入了「洗腦狀態」，無條件相信奧村的話。

8月底，奧村再度要求被害男子還錢，並將他約到某間飯店裡頭，要對方在浴室裡頭趴下，並以電熱水器剛燒好的水，反覆澆在被害男子身上數十次，過程長達兩個小時。被害男子離開飯店，搭乘電車到JR川崎車站，在車站座椅上躺下後便失去意識，直到深夜才被巡邏警衛發現。

被害男子雖然恢復意識，不過因為全身約有四成燙傷，需要三個月的治療才能康復。警方透過他的證言與監視器畫面，循線逮捕到嫌犯奧村，並以恐嚇、傷害等方面進行法辦。

日本 恐嚇 詐騙

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