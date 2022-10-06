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印度迫婚狀況猶存 未成年女童堪憐

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
在印度，因執法力度不足、離婚的社會觀感不佳等因素，強迫結婚的狀況屢見不鮮。（Photo by Jean-Marie Hullot on Flickr under C.C. License）
在印度，因執法力度不足、離婚的社會觀感不佳等因素，強迫結婚的狀況屢見不鮮。（Photo by Jean-Marie Hullot on Flickr under C.C. License）

不惜觸犯法律，也要讓孩子結婚印度長期重男輕女，且年紀小的女孩可負擔比較少的嫁妝費用，導致許多家庭為了減輕經濟負擔，想提早將女兒嫁出去。儘管已違反該國法律，但執法力度不足、離婚的社會觀感不佳等因素，婚後認命狀況仍相當嚴重。學者呼籲，政府可以透過完善法律的執行，來遏止相關狀況。

強迫未成年人結婚

外媒》報導，人權組織的研究指出，全球有至少2200萬人是在未經當事人同意的狀況下，被迫結婚，其中孟加拉、印度等南亞國家的狀況最為嚴重，其中不乏未成年的女童。

Article-14》報導，先前新冠疫情肆虐的原因，公共服務效率降低，導致印度出現更多童婚或強迫結婚的事情頻傳。而且這些被強迫出嫁的女孩往往遭受到家庭暴力的狀況，然而因為害怕被趕出家門，或執法單位效率不彰等狀況，讓這些婦女只能忍氣吞聲。

要省錢、怕汙名化

儘管童婚在印度屬於違法行為，但在印度傳統中，女孩出嫁必須要有奢華、排場大的嫁妝，意味著女兒將成為拖垮家庭經濟的重擔。但假如新娘年紀夠小，男方對嫁妝要求也會比較少，因此對女方家庭而言，能愈早擺脫女兒愈理想。

此外，印度社會科學家古帕塔指出，由於離婚在社會上普遍受到汙名化，所以強迫婚姻方式才會如此廣泛地被接受或隱忍。

學者呼籲，政府應訂定更完善的法律，與加強社會保護與執法力度。在部分宗教法中規定，民眾可以未成年結婚，但政府應一視同仁，將法定結婚年齡都提高到18歲，以遏制此類案件的發生。

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