日本和牛奧運會 大量碳排引發批評

油花分布均勻、漂亮的玫瑰粉色、入口即化的口感，日本要競賽選出最棒的牛肉！為期5日的日本和牛奧運會「Zenkyo」6日正式開跑，41個縣市的牧農紛紛祭出最漂亮的牛隻，連毛色、體態都是評分標準。但是，在淨零碳排的趨勢下，產生大量溫室氣體的牛肉產業仍飽受批評。

和牛奧運會於1996年發起，每五年舉辦一次，旨在鼓勵牧農以最高的水平來養牛，雖然優勝者沒有現金獎勵，但會被授予「世界最好的牛肉」的稱號，帶給牧農推銷品的機會，並吸引國內外民眾前來嚐鮮，藉此帶動觀光旅遊產業。

和牛奧運會開跑

《BBC》報導，該競賽主要分為兩大類，一為「種牛競賽」，會依據牛隻的品種、肌肉分布比例與體態外觀等標準；二為「肉品競賽」，則是依照肉品的色澤、油花分布等來評選。在比賽選出優勝者後，會進行競標大會，出價最高觀眾就能「抱得美牛歸」。

長期鑽研牛肉的作家莎茨克表示，和牛最標誌性的象徵就是牛肉遍布著大理石花紋的油花，「肌肉內的脂肪最難達成，因為身體會先將脂肪存儲在其他地方，最後才會儲存於肌肉中」。他透露，牧農透過餵食高纖維的牧草，讓牛隻已緩慢速度累積脂肪，才能達成完美的油花分布。

碳中和的牛肉

然而，隨著淨零碳排的趨勢，環保團體抨擊造成大量溫室氣體排放的牛肉產業。《華盛頓郵報》報導，牛肉產業對環境造成巨大的影響，源自於牛隻本身在消化過程，就會排放大量的溫室氣體，加上全球牛肉需求攀升，導致大量的森林遭到砍伐，紛紛改建為畜牧農場。

為了改善上述的狀況，「碳中和牛肉」成為許多產業的牧農，適當選擇放牧地點與牛隻品種，能產生較少的碳排放，另外將牛的糞便轉化為肥料，循環利用廢棄物，再加上碳封存技術，碳中和牛肉在理論上是可能的，只是距離實踐還有一大段距離。

在各國都訂下減少碳排放、建立碳關稅的狀況下，「碳中和」牛隻是否成為日本和牛的評選標準？還要再等待五年後的和牛奧運會再度開跑，答案才會揭曉。

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