快訊

吳亞馨轉戰商場生日前夕晉升人妻 穿深V裝攜男友登記

校園防疫措施調整 教育部：10月13日起後4天篩陰可入校

桌球世團賽／鄭怡靜決勝點關門 中華隊晉級4強銅牌起跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本和牛奧運會 大量碳排引發批評

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
和牛奧運會於1996年發起，每五年舉辦一次，旨在鼓勵牧農以最高的水平來養牛。（網路截圖）
和牛奧運會於1996年發起，每五年舉辦一次，旨在鼓勵牧農以最高的水平來養牛。（網路截圖）

油花分布均勻、漂亮的玫瑰粉色、入口即化的口感，日本要競賽選出最棒的牛肉！為期5日的日本和牛奧運會「Zenkyo」6日正式開跑，41個縣市的牧農紛紛祭出最漂亮的牛隻，連毛色、體態都是評分標準。但是，在淨零碳排的趨勢下，產生大量溫室氣體的牛肉產業仍飽受批評。

和牛奧運會於1996年發起，每五年舉辦一次，旨在鼓勵牧農以最高的水平來養牛，雖然優勝者沒有現金獎勵，但會被授予「世界最好的牛肉」的稱號，帶給牧農推銷品的機會，並吸引國內外民眾前來嚐鮮，藉此帶動觀光旅遊產業。

和牛奧運會開跑

BBC》報導，該競賽主要分為兩大類，一為「種牛競賽」，會依據牛隻的品種、肌肉分布比例與體態外觀等標準；二為「肉品競賽」，則是依照肉品的色澤、油花分布等來評選。在比賽選出優勝者後，會進行競標大會，出價最高觀眾就能「抱得美牛歸」。

長期鑽研牛肉的作家莎茨克表示，和牛最標誌性的象徵就是牛肉遍布著大理石花紋的油花，「肌肉內的脂肪最難達成，因為身體會先將脂肪存儲在其他地方，最後才會儲存於肌肉中」。他透露，牧農透過餵食高纖維的牧草，讓牛隻已緩慢速度累積脂肪，才能達成完美的油花分布。

碳中和的牛肉

然而，隨著淨零碳排的趨勢，環保團體抨擊造成大量溫室氣體排放的牛肉產業。《華盛頓郵報》報導，牛肉產業對環境造成巨大的影響，源自於牛隻本身在消化過程，就會排放大量的溫室氣體，加上全球牛肉需求攀升，導致大量的森林遭到砍伐，紛紛改建為畜牧農場。

為了改善上述的狀況，「碳中和牛肉」成為許多產業的牧農，適當選擇放牧地點與牛隻品種，能產生較少的碳排放，另外將牛的糞便轉化為肥料，循環利用廢棄物，再加上碳封存技術，碳中和牛肉在理論上是可能的，只是距離實踐還有一大段距離。

在各國都訂下減少碳排放、建立碳關稅的狀況下，「碳中和」牛隻是否成為日本和牛的評選標準？還要再等待五年後的和牛奧運會再度開跑，答案才會揭曉。

【更多精采內容，詳見

日本和牛 奧運 脂肪

延伸閱讀

高雄客運路肩玩命超車嚇壞日本夫婦 警要開罰了

呼叫「雙、十、國、慶」！ 「11+1姓名優惠」對中就享燒肉5折、門票買一送一、大蛤鮑魚干貝吃到飽

日本開放免簽自由行 Budget百捷租車推日本租車優惠

老店轉型再出發 高坑牛肉店盼成為金門飲食文化園區

相關新聞

影／空拍機拍下全程！「虎鯨獵食大白鯊」稀有畫面曝

科學家們發表的最新研究結果證實「虎鯨能捕殺大白鯊」，更有鏡頭捕捉到整段過程。

這鎮沒有真「當地人」！死是非法的、生孩子請去別處 唯一的貓被當作「狐狸」才能待

不會有人死在這裡，也不會有人誕生在這個小鎮，這是位於挪威最北端斯瓦爾巴群島（Svalbard）中，其首府朗伊爾城（Longyearbyen）的罕見情況。但不是這地方有靈異現象，而是因為地處北極圈寒冷之地，城鎮為防止病毒擴散不得不下令禁止居民死亡、孕婦生產的決定。

日本和牛奧運會 大量碳排引發批評

油花分布均勻、漂亮的玫瑰粉色、入口即化的口感，日本要競賽選出最棒的牛肉！為期5日的日本和牛奧運會「Zenkyo」6日正式開跑，41個縣市的牧農紛紛祭出最漂亮的牛隻，連毛色、體態都是評分標準。

「安靜辭職」外，還有「安靜資遣」？主管消極逼退怎麼防？

「安靜辭職（Quiet Quitting）」，最近成為全球上班族紛紛效法的新風潮。但，別想得太美好，今年歐美企業紛傳裁員。不少人發現，周遭主管也正透過「安靜資遣（Quiet Firing）」，逼退他心中認定不夠好，或不討喜的部屬。到底「安靜資遣」是什麼？如何看穿主管的別有用心？專家指，或許這樣的自處哲學，更能幫你度過職場風暴。

2萬元租「3張榻榻米公寓」願意嗎？東京年輕人卻覺得好處多

東京人口稠密，以居住空間狹小聞名，但近年流行的「3張榻榻米公寓」只有大約95平方英尺（2.67坪），雖然比實際的3張榻榻米（約1.5坪）大一些，但仍將居住空間限縮到極至。東京一家房地產公司自2015年起在新宿、原宿、中目黑和澀谷等新潮地區推出了100棟「3張榻榻米」出租公寓，總共超過1500戶，每戶每月租金在5萬到10萬日幣（約台幣1萬至2萬元）之間，租客多半為20多歲的年輕人，這種微型公寓有何吸引人之處？東京年輕人為何甘願住「鞋盒」？

縱慾過度？新婚夫妻蜜月成悲劇 血管破裂慘死旅館

新婚夫妻開心的蜜月旅行，想不到竟成悲劇！日前，印尼一對新婚夫婦到中爪哇省旅遊，沒想到過了退房時間2人仍未現身，房務人員前往查看後，一開門驚見夫妻2人雙雙陳屍房內。根據警方初步調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。