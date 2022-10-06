「安靜辭職」外，還有「安靜資遣」？主管消極逼退怎麼防？

「安靜辭職（Quiet Quitting）」，最近成為全球上班族紛紛效法的新風潮。但，別想得太美好，今年歐美企業紛傳裁員。不少人發現，周遭主管也正透過「安靜資遣（Quiet Firing）」，逼退他心中認定不夠好，或不討喜的部屬。到底「安靜資遣」是什麼？如何看穿主管的別有用心？專家指，或許這樣的自處哲學，更能幫你度過職場風暴。

「工作量多到爆炸！難道我沒有權利找時間好好休息嗎？合理的標準是否該由員工自己來定？」

上述都是近期「安靜辭職」風潮興起後，背後凸顯的上班族心聲。在疫情期間在家工作興起後，許多人反而有看不完的訊息，應付不完的各類要求，已到忍受極限。因此在不離職的前提下，愈來愈多人堅持只做該做的工作、下班時間一到就走人。

不過，今年通膨飛天、全球景氣有轉弱跡象，就連矽谷大企業都紛傳裁員，在此時堅持美好工作理想不容易。據近期網友討論，發現周遭愈來愈多主管，藉故用「安靜資遣（Quiet Firing）逼退員工。這風潮，比起「安靜辭職」才更是職場當下主流現實。

像是知名的領英（Linkedin）求職網站，在今年8月的一份線上投票中，首度定義出「安靜資遣（Quiet Firing），意指某些企業主管拒絕和員工直接溝通或請他走人，卻用一些微妙的手段，來封鎖其升遷發展機會。最後往往讓這些員工感到絕望，遂決定自行離職。

該份線上民調並詢問網友，是否有過類似安靜資遣的遭遇？結果總計兩萬網友的投票中，有高達48%的人表示周遭同事有類似經驗；更有35%的人指出自己就曾因此受害。

安靜資遣，凸顯企業領導力危機

真有此風潮？美國「HiBob」人事管理平台總監安妮·羅森坎藍（Annie Rosencrans）分析指出，這樣的狀況所在多有，不是最近才發生。但是，如果近期愈來愈多人感受到類似的經歷，可能顯示不少企業出現領導力薄弱的危機。

她進一步分析，這些企業主管們，可能是缺乏帶人的自信，只要發現帶不動某些部屬，在不想面對領導工作的挑戰下，就用灰色手法讓員工自行摸摸鼻子離開。

組織心理學家艾拉·華盛頓（Ella F. Washington）則表示，安靜資遣現象，代表的是有些管理高層，用糟糕的態度，來處理他們不喜歡的部屬。例如刻意冷凍他們，不讓他們參與一些重要的會議；或丟給對方不喜歡或不適合的艱難任務。此外，做績效評估時，也完全避談升遷發展的建議等。由於這類消極手法很難看出有意或無意，對許多上班族來說，更會帶來困惑不安，甚至心理上的創傷。

爭取新任務，都被嫌不夠格

例如，國內傳統產業工作的美花（化名）表示，自己大學一畢業就進入這間公司工作，薪水遲遲沒有提升。每當她詢問，有沒有升遷可能時，總被直屬主管回應自身磨練還不夠，予以駁回。原本，美花深切反省後，決定主動多爭取新任務，沒想到，每次提議，總被主管以「你還不夠格」「這你不可能會」的方式推託拒絕。

這讓美花深深受挫，也感到主管似乎在暗示，自己能力差太遠，也許該離開。

另外，任職某文創公司的小莉（化名）則指出，這幾年幫主管達成了幾個成果耀眼的專案，原本自認是公司裡的大將。沒想到，年初和主管討論部門發展計劃，兩人意見明顯分歧。不久後，主管指派她去規劃一個方向不明的新事業，只說是為了內部轉型，卻遲遲不肯提供任何資源。同時間，以前例行的會議通知愈發愈少。

小莉相當困惑，此舉到底是重用她？還是冷凍她？也因此讓她每天上班的心情更不安，但是試著在其他場合和主管多次詢問，卻得不到明確回答。

心理學家建議，可詢問其他主管

這些看似安靜資遣的手法，都不好判別，該如何因應？心理學家華盛頓指出，即便企業是人治，每份工作做到何種程度算好，怎樣的人才符合升遷要求？應該有相對可量化的標準。如果多次詢問主管都無效，建議改詢問其他部門主管，用閒聊的方式了解這間公司一般升遷人才的標準來做比較。也許就可分辨出自己的主管是刻意阻攔？還是自己真的不夠格？

其次，美國職場專家卡拉·米勒（Karla Miller）則建議這類上班族，與其在心裡生主管悶氣亂猜，不如和周邊朋友，甚至心理諮商師好好聊一下這陣子的工作情緒。說不定你只是焦慮想太多，並非主管有意疏遠你。這類職場焦慮症，通常當事人最難自覺，旁人卻很容易看清。

別當職場中的「討好型人格」

尤其，如果你是在工作上時時刻刻都需要主管肯定與回饋，才有動力繼續的員工，很有可能會掉進「討好型人格」的陷阱，容易被別有居心的管理高層操縱，只要看到他暗示任何一點不滿意，就會讓你無止盡付出；總覺得沒獲得提拔，都是自己的錯，卻不懂要求對等回饋。

其實，多數職場專家均指出，面對這類職場風暴的處世哲學，最好是自己先設定清楚，對這份工作該有的學習成長，以及發展目標。就算最後不盡如人意，是對自己負責，而非主管。在看待管理人士的別有用心，更能淡然處之。別讓一份工作，壞了你對自己的自信。

（本文出自2022.9.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）