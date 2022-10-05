極樂養老院！ 阿公被蜜桃臀兔女郎挑逗 皮褲猛男狂蹭阿嬤「心臟病發」

桃園榮民之家中秋節活動找來「脫衣舞孃給阿公摸奶」引起不小爭議，甚至還登上《紐約郵報》。無獨有偶，哥倫比亞網紅Nadia Cartagena最近不只找了辣妹，還有一群猛男到養老院給長者們助興。

沒想到過程正high翻天的時候，竟有一名阿嬤心臟病發作送醫，事件曝光後也引起討論，該名網紅還在直播中落淚道歉，並稱阿嬤心臟病發作「是用演的。」

根據eltiempo報導，網紅Nadia Cartagena日前找了辣妹及猛男至一間養老院開趴，辣妹不僅露出屁股蛋在阿公面前搔首弄姿，還躺在地上擺動，或是讓阿公撫摸她的身體。

畫面來到另一頭，猛男們也極盡所能，穿著皮衣和緊身褲挑逗阿嬤，甚至拉著她的手去摸自己的胸腹肌，而當猛男往地上狂扭狗公腰時，阿嬤更樂得用手去拍打他們的結實屁股。

結果當一位穿洋裝的阿嬤被3名猛男包圍時，可能因為情緒太過亢奮，她突然手捂著胸前，隨後臉色變得很難看，接著就馬上倒在地上。大家見到這一幕全嚇壞，猛男們更趕緊圍在她身邊關心，立刻拿水給她喝。

接著救護人員和救護車抵達現場，將阿嬤運上擔架，立即送醫。影片曝光後不少人批評了這場活動。該名網紅更開直播含淚表示，自己只是希望長輩們玩得開心，沒想到會發生這種事，「我經歷了一生中最糟糕的時刻。」後來她又改口說該名阿嬤是演的，希望引起當地市長注意，因為平常老年人很少受到關注。