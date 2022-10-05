塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

根據今天發表的研究報告，蠟蟲唾液中的酶能降解一種最為普遍卻出了名難以分解的塑料廢棄物，或許有助於開闢新方法來因應塑料污染。

法新社報導，儘管國際社會推動減少使用一次性塑料、增加回收利用，人類每年仍生產約4億噸塑料垃圾，其中約1/3是聚乙烯。聚乙烯的結構讓其質地十分堅韌，往往必須藉由加熱或輻射才能開始分解。

先前已經有研究顯示，微生物釋放的酶可以讓聚乙烯開始降解作用，不過降解過程要耗費好幾個月的時間。

但今天這份研究顯示，大蠟蛾（Galleria mellonella）唾液中成分能在短短數小時內發揮作用。

研究人員貝托奇尼（Federica Bertocchini）熱衷養蜂，幾年前在偶然情況下發現，大蠟蛾的幼蟲雖會啃食蜂巢的蠟，卻有不尋常的能力。

貝托奇尼和同僚在最新研究中分析蠟蟲唾液中的蛋白質，發現有2種酶僅需要數小時，就能在室溫環境中將聚乙烯分解成小聚合物。

他們在期刊「自然通訊」（Nature Communications）中解釋，他們以蠟蟲為實驗組，並以另一種蠕蟲當對照組，發現後者的唾液並不具備降解作用。

貝托奇尼說，她的團隊仍在試著釐清蠟蟲究竟是如何降解塑料。

雖然研究作者群強調，今天這項研究結果還需更多的研究，才能在有意義的規模中展開實際操作，不過還是有一些可能的應用空間。

貝托奇尼表示：「我們設想的是，可以將這些酶用於水溶液中，並將好幾公升的溶液傾倒在垃圾處理廠內集中好的塑膠垃圾上。」

「我們同時可以想像，將少量的這種溶液送到更偏遠的地點，像是沒有廢棄物處理廠的村莊或小島。」

她表示，未來這種溶液也許還能用在住家之中，讓每戶人家都能降解自己的塑料廢棄物。