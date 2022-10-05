肥料短缺釀糧食危機 祕魯靠鳥糞救！

祕魯農民瘋搶鳥糞！隨著俄烏戰爭爆發，國際化肥出現短缺，價格也隨之飆漲。祕魯政府為了應對肥料缺乏的狀況，將目光轉向了含有豐富營養的鳥糞，並以補貼的方式販售，隨即被該國農民搶購一空，但專家指出，雖然鳥糞是很好的肥料，但供應量相對少。

鳥糞成救星

《衛報》報導，世界性通膨與氣候危機共同形成的風暴下，農民生存狀況遭逢困境。根據聯合國報告指出，祕魯糧食安全率也逐漸下滑，影響超過1600萬的人口。

雪上加霜的是，俄烏戰爭爆發以來，國際肥料價格持續飆漲，一袋50公斤尿素的價格從20美元上升到65美元，祕魯的化肥進口量更下降逾50%。為了應對該狀況，祕魯政府將目光轉向傳統肥料上，以補助的方式出售鳥糞，盼能救農民於水火之中。

一位農民表示，「鳥糞是營養豐富的肥料，價格也很合理，唯一的不足是，相較化肥，鳥糞需要更長的時間才能讓作物成熟」。農村發展專家澤加拉警告，鳥糞的供應受到鳥類自然排泄的影響，每年最多能提取4萬噸，僅佔該國肥料的5到10%，恐怕是「杯水車薪」。

降低化肥價格

《路透社》報導，聯合國表示，俄烏兩國也是國際主要的糧食生產國，俄羅斯更是全球最大的化肥出口國之一，佔全球化肥總量的13%。戰爭嚴重影響兩國的出口狀況，導致全球糧食危機加劇。

聯合國正試著降低國際化肥的價格，積極促進俄羅斯的化肥出口，尤其是氨的出口，許多歐洲化肥製造商因為成本高漲，已停止生產氨氣，加劇化肥短缺的危機。聯合國秘書格林斯潘強調，「為了避免未來的糧食危機，我們必須要降低化肥價格」。

【更多精采內容，詳見 】