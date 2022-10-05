高速公路活春宮！男女疑烈日下公然性交 Google街景瘋傳 網民提另一可能

Google地圖（Google Maps）街景服務除了記錄各地面貌，也不時會拍下尷尬場面。網上近日瘋傳澳洲高速公路Google街景定格照片，顯示在烈日之下，一對男女疑似「活春宮」，倚靠在汽車引擎蓋上狀似性交。照片引來網民瘋傳，有人笑言「至少他們把車停了在一邊」才「愛愛」，是「安全性行為」。不過，有網民提出另一可能性，指2人可能因見到Google街景車在拍攝，才停下來故意擺出尷尬姿勢。

《獨立報》旗下網站「indy100」報道，該張Google街景照片於澳洲南部杜克斯公路（Dukes Highway），照片見到路邊停泊了1輛銀色房車，車前有一對男女，當中男子短褲半脫，女子則被掀起短裙站在男子前面，手按在汽車引擎蓋上，姿勢疑似正在性交。

照片於網絡瘋傳，不少網民看後爆笑，「風景真美好」、「不尷尬嗎？」、「至少他們把車停了在一邊，是安全性行為」。不過也有網民認為當時是大白天，公路有很多車輛會經過，而且從衣著看來天氣頗熱，2人如果要纏綿，大可以在車內進行，所以猜想可能他們是見到Google街景車在拍攝，才停下來故意擺出尷尬姿勢。

翻查資料，該張「活春宮」照片早於2013年已被發現，曾一度熱爆，而近日再有人轉載到外國Reddit論壇，再度惹來瘋傳討論。

其實Google地圖及街景服務常常會拍下尷尬場面，也會拍下特別地貌，可說是奇人奇事的「寶庫」。

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文章授權轉載自《香港01》