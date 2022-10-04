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百年懸案！知名女演員三人離奇死亡 嫌犯死在獄中警方卻發現「抓錯兇手」

聯合新聞網／ 綜合報導
1925年知名女優陳屍家中，警方一度逮捕到犯人卻發現抓錯對象。圖擷自文春Online
1925年知名女優陳屍家中，警方一度逮捕到犯人卻發現抓錯對象。圖擷自文春Online

在過去的年代受限於科技，有時即使發生窮凶極惡的殺人案件，也容易因為證據資料的不足，最後沒有查清而變成懸案。近來日本媒體，就回顧了像這樣的一則殺人案件。

根據日本媒體「文春Online」報導，近百年前的1925年九月，在府下荏原郡碑衾村（現在的東京都目黑區），前知名電影女演員中山歌子，以及演員山中徹三及其情婦三人，因為出門散步後就下落不明，引起鄰居們的懷疑。結果就在中山等人的住宅內，發現蚊帳內有三人的屍體。

由於三人並沒有留下遺書，警方判斷應該不可能是自殺。然而對於真兇究竟是誰，卻是丈二金剛摸不著頭腦。後來，警方才掌握到一位名為田宮賴太郎的男子有著重大嫌疑，因此展開拘捕。然而田宮雖然坦承犯案，卻一時缺乏有利的物證，對案情僅有田宮的片面之詞而已。

在不斷搜索下，警方終於勉強找到一點算是證據的物品，也發現田宮牽涉到其他殺人案件之後。不過，田宮後來死在獄中，使得這些案件又留下許多謎團懸而未解。

過了不久之後，東京又再度發生許多起駭人的兇殺案。警方抓到兩名分別叫五味、田中的犯人後，才發現女演員的案件真兇，很可能是這兩個人才對。特別是五味，對於自己的殺人一事毫無悔意。兩人雖然都被判處死刑，然而究竟為何田宮出面頂罪，與兩人之間又是什麼關係，卻成為犯罪史上的一大謎團。

殺人 東京

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