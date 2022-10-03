快訊

若普亭使用核武器？ 前美中情局長：美將摧毀俄羅斯在烏克蘭所有軍隊

南韓「崽子之亂」！ 總統失言引爆朝野鬥爭

空前危機！壽險業第三季淨值恐失守兆元 一家將轉負數

英女王18歲護棺士兵 被發現猝死在軍營裡

聯合新聞網／ 綜合報導
一位在女王葬禮中的18歲騎兵，在女王國葬後，被發現死在軍營裡。圖擷自The Sun
一位在女王葬禮中的18歲騎兵，在女王國葬後，被發現死在軍營裡。圖擷自The Sun

英女王離世讓全球見證一個世紀的結束，並見識到英國王室文化與習俗。而在女王國葬前，英國皇家軍隊也派出不同兵種，各司其職地守護著女王靈柩，陪女王走完最後一程。而日前，一位在女王葬禮中的18歲騎兵，被發現死在軍營裡。

根據《太陽報》報導，18歲皇家騎兵傑克是皇家軍團的一員，也是這次女王葬禮中重要的護棺者之一，日前被發現死在倫敦騎士橋的海德公園軍營中。

傑克被發現死亡後，員警與醫護人員前往軍營，但仍現場宣告不治。傑克母親蘿拉表示：「從來沒有想過自己會需要說出這類話。我的好兒子傑克對家庭每一個人都很照顧，卻突然離開，我的心都碎了」。

傑克是皇家騎兵團的年輕成員之一，也是這次女王葬禮中的護衛隊其中一員，據了解傑克在國喪期間也參加了其他儀式活動，當時他的媽媽相當以他為傲，更在社群平台上發布一系列他在海德公園履行軍職的照片，更早之前也分享了兒子在女王登基70週年時的慶祝活動照。

蘿拉表示，當時看著兒子的表現是她一生中最自豪的日子之一。雖然傑克的突然離世，讓家人都感到難過，但他為英國皇室與國家的付出，是家人一生的驕傲。

英國女王 皇室

延伸閱讀

一家四口訂Airbnb飛馬爾他度假 丈夫因泡澡染怪病離世

英男家中窩沙發玩PS5卻遭雷擊 撿回一命簽樂透只中200塊

影／皇家衛兵大聲喝斥「站遠一點」 小女孩嚇得逃走

收到女王離世前寄來最後一封信 10歲女孩細心珍藏

相關新聞

英女王18歲護棺士兵 被發現猝死在軍營裡

英女王離世讓全球見證一個世紀的結束，並見識到英國王室文化與習俗。而在女王國葬前，英國皇家軍隊也派出不同兵種，各司其職地守護著女王靈柩，陪女王走完最後一程。而日前，一位在女王葬禮中的18歲騎兵，被發現死在軍營裡。

日本研究團隊發現 哄小貝比入睡的最有效方法

日經報導，日本國立研究開發法人理化學研究所（RIKEN）由黑田公美帶領的研究團隊發現，哄哭鬧嬰兒入睡的最有效方法是，抱著...

疫情後重返國際 雲門舞集巡演首站休士頓滿座

雲門舞集重返國際舞台，1日在美國休士頓演出舞作「十三聲」，為舞團今年國際巡演行程揭開序幕。首演現場滿座，透過演出讓美國觀...

巴黎台灣電影節票房爆滿、年輕族群間打響口碑 金馬影帝莫子儀驚喜現身

巴黎台灣電影節今年邁入第五屆，特邀金獎導演和金馬影帝赴法參與，場場爆滿，展現台灣多元文化與原創魅力。策展人王慧茹告訴中央...

名人親子學／後段班兒子突喊考東大 媽媽平淡反應背後的教育理念

如果你的孩子平日成績在後段班，有一天告訴你，「我要挑戰考取全國第一學府」，會怎麼反應呢？現就讀日本東京大學的西岡壹誠，從高中偏差值35（全國學力排名）重考兩次進東大。他說，當時媽媽的回話，讓他非常意外。

印尼足球賽暴動 踩踏至少125死

印尼東爪哇省瑪琅市一日舉行的足球賽發生暴動與踩踏事件，警方賽後為維持秩序驅散激動的球迷，向球場及看台施放催淚彈，導致慌忙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。