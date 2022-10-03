英女王18歲護棺士兵 被發現猝死在軍營裡
英女王離世讓全球見證一個世紀的結束，並見識到英國王室文化與習俗。而在女王國葬前，英國皇家軍隊也派出不同兵種，各司其職地守護著女王靈柩，陪女王走完最後一程。而日前，一位在女王葬禮中的18歲騎兵，被發現死在軍營裡。
根據《太陽報》報導，18歲皇家騎兵傑克是皇家軍團的一員，也是這次女王葬禮中重要的護棺者之一，日前被發現死在倫敦騎士橋的海德公園軍營中。
傑克被發現死亡後，員警與醫護人員前往軍營，但仍現場宣告不治。傑克母親蘿拉表示：「從來沒有想過自己會需要說出這類話。我的好兒子傑克對家庭每一個人都很照顧，卻突然離開，我的心都碎了」。
傑克是皇家騎兵團的年輕成員之一，也是這次女王葬禮中的護衛隊其中一員，據了解傑克在國喪期間也參加了其他儀式活動，當時他的媽媽相當以他為傲，更在社群平台上發布一系列他在海德公園履行軍職的照片，更早之前也分享了兒子在女王登基70週年時的慶祝活動照。
蘿拉表示，當時看著兒子的表現是她一生中最自豪的日子之一。雖然傑克的突然離世，讓家人都感到難過，但他為英國皇室與國家的付出，是家人一生的驕傲。
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