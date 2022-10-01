25秒片外流…蘋果副總裁受訪稱「愛撫大胸女」 年薪千萬飛了

研究指出，離婚所帶來的壓力高居生活壓力指數第二位，僅次於喪親之痛，在離婚過程中，難免會經歷撕裂般的痛苦，讓許多人難以招架和適應。所謂有需求就有商機，「離婚教練」的服務產業也隨之興起，這群專業人士專注於幫助離婚中的人們減輕心理負擔、面對離婚時的情感、經濟和後勤方面的挑戰。而離婚教練除了輔導失婚客群外，也會給予準備離婚的夫妻專業建議等，但收費也不便宜，三個月課程最高要價3000美元（約新台幣9萬元）。

2022-10-01 14:00