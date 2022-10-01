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25秒片外流…蘋果副總裁受訪稱「愛撫大胸女」 年薪千萬飛了
蘋果高階主管、採購部門副總裁布萊文斯（Tony Blevins）自毀前程？今年8月，抖音網紅麥克（Daniel Mac）在一場車展活動中訪問到布萊文斯，當時他坐在一輛價值50萬美金（約台幣1590萬元）的賓士麥拉倫（Maclaren）上，被問到從事什麼行業時，他輕率地回答「我擁有豪車，我打高爾夫球，愛撫大胸部的女人…」，這段爭議言論引起蘋果員工不滿並向公司投訴，最終布萊文斯失去了這份高薪工作。
根據《彭博社》報導，布萊文斯參加車展活動時，接受麥克採訪詢問工作內容為何？他似乎一時興起改編電影《亞瑟》的台詞，答道「我有豪車，我打高爾夫，愛撫大胸部的女人，但我周末和重大節日都不用上班」，這段短短25秒的訪問內容被曝光在抖音上，觀看次數已超過140萬次。
@itsdanielmac
Quite the occupation this man has ✍️ #mercedesbenz #supercarstiktok #slr #car♬ original sound - DANIEL MAC
不少蘋果員工向公司舉報布萊文斯的爭議行為，質疑他具性別歧視的問題。事後，蘋果內部員工向外界證實，布萊文斯遭到開除，他本人也公開致歉，「我想藉此機會向那些因為我錯誤的幽默，而感到冒犯的人道歉」。
事實上，布萊文斯是蘋果採購部門副總裁，負責與供應商交涉合作，協助蘋果壓低供應鏈成本，是蘋果重大決策中重要的人物。此外，《exactnetworth》報導指出，外界預估布萊文斯的年薪落在27萬3千美元（約台幣868萬元）至37萬7千美元（約台幣1199萬元）。
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