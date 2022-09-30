新影像曝光！NASA試撞小行星 衝擊力似比預期大很多
韋伯和哈伯太空望遠鏡今天釋出NASA「雙小行星改道測試」太空飛行器撞上小行星的首批影像，天文學家指出，衝擊力看似比預期大很多。
美國國家航空暨太空總署（NASA）的「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test, DART）太空飛行器本週撞上一顆名為「迪莫弗斯」（Dimorphos）的小行星。這是世上首個地球防禦系統的測試任務，目的在防止星體撞地球的潛在威脅。
韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）和哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）今天釋出首批相關影像。
天文學家費茲西蒙斯（Alan Fitzsimmons）告訴法新社，韋伯和哈伯可以提供在小行星幾公里範圍內的視野，「大家可以真的清楚看到『雙小行星改道測試』爆炸性撞擊產生的物質是如何四濺」。
他說：「真的相當壯觀。」
韋伯的近紅外線相機（Near-Infrared Camera,NIRCam）拍到衝擊前後的5小時影像，經縮時攝影製成的動畫顯示，一個緊密核心噴出一縷縷物質，看起來像是從撞擊處噴出光束。動畫中還可以看到一個快速、極度增亮的區域。
法新社報導，哈伯在衝擊後22分鐘、5小時及8小時所拍的影像顯示，「雙小行星改道測試」擊中的地方噴出物質區域逐漸擴大。
歐洲太空總署（ESA）的卡內利（Ian Carnelli）表示，這批影像顯示衝擊力看起來「比我們預期大很多」。
歐洲太空總署預定2024年10月發射名為希拉（Hera）任務的探測器，2026年抵達迪莫弗斯，預計將測量這顆小行星上一個直徑約10公尺的坑洞。
卡內利說，現在看來坑洞會大很多，「如果真的有個坑，也許就是迪莫弗斯有一塊被撞掉了」。
DART, you rocked out there. 🪨#ICYMI, Webb and @NASAHubble both captured the effects of #DARTMission colliding with an asteroid as a test of planetary defense. This is the first time both telescopes observed the same target at the same time: https://t.co/CuVzJXyK2F pic.twitter.com/QvgoqBQd8r— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) 2022年9月29日
Check out Hubble’s “after” shots from #DARTMission impact!— Hubble (@NASAHubble) 2022年9月29日
Earlier this week, @NASA intentionally crashed a spacecraft into Dimorphos, a non-threatening asteroid moonlet in the double-asteroid system of Didymos, in a test of planetary defense: https://t.co/pe2qeFDYoS pic.twitter.com/VQ5X1pQlEy
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