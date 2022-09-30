快訊

再放寬限制！南韓明起取消入境PCR篩檢要求

男高中生毆打女路人搶走零錢 自首「對生活厭煩想蹲苦窯」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子高中生因為對生活厭煩，在日前隨機毆打搶劫女性，希望藉由犯案能而入監服刑。圖擷自youtube
一位日本男子高中生因為對生活厭煩，在日前隨機毆打搶劫女性，希望藉由犯案能而入監服刑。圖擷自youtube

日本近來發生一起隨機傷人事件。一位16歲的男子高中生，在路上襲擊搶劫一位27歲女性，因而遭到警方逮捕。而嫌犯在落網之後，不僅坦承自己犯下的罪狀，還表示犯案的原因，竟是對生活厭煩而想主動入監獄而已。

根據日本媒體「NHK NEWS WEB」報導，這起案件發生在埼玉縣三鄉市。受害女性在29日凌晨十二點半左右返家途中，遭到一位男高中生用附帶車輪的滑板毆打。男子還掐住女性的脖子，搶走她身上的500日圓現金（約相當於新台幣109元），因而構成強盜和殺人未遂的罪嫌。

受害女性雖然出現鼻子骨折的嚴重傷勢，不過性命沒有大礙。約30分鐘後，男高中生便自行打電話向警方自首。警方立刻逮捕了男子，他坦承「開始討厭每天過日子，所以想殺個人進到監獄裡」，而他和受害女性事前並不認識，完全是隨機挑選她作為襲擊對象。

網友們見到新聞，紛紛表示「就算想蹲苦窯也還有其他方法吧」、「希望那位受害女性，可以早點恢復身心的創傷」、「才500日圓？還以為是500萬日圓」、「只是為了自己的慾望去牽連他人就是不行」、「這可能是回不了家的孩子」、「討厭日常生活，卻選擇去了規定最嚴格的地方」。

監獄 高中生

延伸閱讀

蛇蠍美人疑遭背叛 持刀狂砍同居男友再勒死「殺意十足」

才剛獲米其林一星推薦 日餐廳店長下藥迷姦女客人被捕

曾是讓人羨慕的異國鴛鴦 日本母女慘遭巴西丈夫亂刀砍死

校園情侶情殺！男友起妒心狠砍十多刀 甜美女大生摔下四樓倒臥血泊亡

相關新聞

男高中生毆打女路人搶走零錢 自首「對生活厭煩想蹲苦窯」

日本近來發生一起隨機傷人事件。一位16歲的男子高中生，在路上襲擊搶劫一位27歲女性，因而遭到警方逮捕。而嫌犯在落網之後，不僅坦承自己犯下的罪狀，還表示犯案的原因，竟是對生活厭煩而想主動入監獄而已。

男高中生離家出走見女網友 偷旅館車無照狂飆200多公里

為確保用路安全，世界各國大都規定必須要滿一定年歲以上，才能夠持有駕照。不過日本最近卻有位男高中生，不只在沒有駕照的情況下長距離駕駛，連駕駛車輛都是偷來的，令人相當震驚。

色情產業充斥暴力 法議員：強化年齡驗證

色情片的內容情色又暴力，青少年缺乏保護！法國參議院28日發布名為「幕後地獄」的報告稱，該國色情產業有常態性的虐待行為，9成都包含暴力內容，同時又無法阻止未成年人瀏覽。法國參議員比倫呼籲，政府應將影片中

與社會成見搏鬥 印度女孩的摔跤手之路

印度女孩沛雅沙瑪夢拼盡全力要成為女摔跤手。面對家人的不諒解和社會成見，她依然勇往直前。現在她有機會在家人和奧運銅牌摔跤手薩克馬力面前證明自己的實力。

13歲兒子不想做家事 繼母逼他跟狗「人獸交」

哥倫比亞驚傳一名女子因為兒子不願做家事，強迫他跟自己的愛犬發生性關係來當作處罰。

開飛機也會「出車禍」？ 英國機場兩架飛機在跑道擦撞

日前英國傳出飛機擦撞事故，有兩架班機在跑道上發生輕微碰撞，所幸無人受傷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。