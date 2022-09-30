男高中生毆打女路人搶走零錢 自首「對生活厭煩想蹲苦窯」

日本近來發生一起隨機傷人事件。一位16歲的男子高中生，在路上襲擊搶劫一位27歲女性，因而遭到警方逮捕。而嫌犯在落網之後，不僅坦承自己犯下的罪狀，還表示犯案的原因，竟是對生活厭煩而想主動入監獄而已。

根據日本媒體「NHK NEWS WEB」報導，這起案件發生在埼玉縣三鄉市。受害女性在29日凌晨十二點半左右返家途中，遭到一位男高中生用附帶車輪的滑板毆打。男子還掐住女性的脖子，搶走她身上的500日圓現金（約相當於新台幣109元），因而構成強盜和殺人未遂的罪嫌。

受害女性雖然出現鼻子骨折的嚴重傷勢，不過性命沒有大礙。約30分鐘後，男高中生便自行打電話向警方自首。警方立刻逮捕了男子，他坦承「開始討厭每天過日子，所以想殺個人進到監獄裡」，而他和受害女性事前並不認識，完全是隨機挑選她作為襲擊對象。

網友們見到新聞，紛紛表示「就算想蹲苦窯也還有其他方法吧」、「希望那位受害女性，可以早點恢復身心的創傷」、「才500日圓？還以為是500萬日圓」、「只是為了自己的慾望去牽連他人就是不行」、「這可能是回不了家的孩子」、「討厭日常生活，卻選擇去了規定最嚴格的地方」。