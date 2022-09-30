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男子服用抗憂鬱藥卻莫名「不斷變黑」 醫生也束手無策

聯合新聞網／ 綜合報導
泰勒因為服用抗憂鬱藥，導致膚色因不明原因持續變黑。圖擷自泰勒個人臉書帳號
泰勒因為服用抗憂鬱藥，導致膚色因不明原因持續變黑。圖擷自泰勒個人臉書帳號

美國一名男子因為深受憂鬱症所苦，因此開始服用抗憂鬱藥。不料服藥後他的膚色卻持續變黑，至今仍查不出原因。

ODDITYCENTRAL報導，來自路易斯安那州的34歲男子泰勒 （Tyler Monk）是在2021年1月開始治療憂鬱症與焦慮症。當時精神科醫師開給他氟西汀，也就是常用來治療憂鬱症的藥物「百憂解」。

不過沒想到服藥後泰勒的心情不但沒有好轉，幾個月後他的膚色還開始越來越黑，甚至身體某些部位已經變成深棕色。更令他困擾的是，即使過去一年多他四處求醫想要找出皮膚變黑的原因，至今卻仍是找不到病因，醫師也都無計可施。

泰勒在TikTok影片中表示，一開始醫師以為是藥物致光敏反應，也就是服用藥物後曝曬陽光產生的不良反應，不過即使泰勒全身包緊緊地出門，也還是持續變黑。更令人驚訝的是，泰勒在服藥幾週後，因為覺得治療沒有效果，所以就自己停止服藥，但到現在已經一年多了，他還是持續變黑。

TikTok上有不少網友拿他的膚色開玩笑。由於外國人認為會叫泰勒的是白人居多，叫泰隆（Tyrone）的則是黑人居多，因此便有網友留言說：「他從泰勒變泰隆耶！」也有人說：「跟麥可傑克遜一樣的病，只是他是反過來的變色」。不過也有不少網友想要協助泰勒，紛紛留言出主意。現在泰勒已經成立GoFundMe募款網站，希望能夠募得醫藥費治療這場怪病。

憂鬱症

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