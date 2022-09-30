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男高中生離家出走見女網友 偷旅館車無照狂飆200多公里

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本高中生偷走一輛旅館車輛，上高速公路開到200多公里外的地區。高速公路示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本高中生偷走一輛旅館車輛，上高速公路開到200多公里外的地區。高速公路示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

為確保用路安全，世界各國大都規定必須要滿一定年歲以上，才能夠持有駕照。不過日本最近卻有位男高中生，不只在沒有駕照的情況下長距離駕駛，連駕駛車輛都是偷來的，令人相當震驚。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，一位居住在佐賀縣的17歲男高中生，月中為了和社群網站上認識的女網友見面，先是在月中透過大眾交通工具，來到九州南部的鹿兒島縣。和女網友分開後，男子在17日傍晚潛入當地的一家旅館，偷走該戶店家人員的車鑰匙，駕駛車輛經由高速公路，開到九州北部的福岡市中央區。

19日清晨，警方在福岡的一處收費停車場發現失竊車輛，並隨後逮到犯案的男高中生。男子也坦承自己犯下偷竊、入侵住家等行為。報導指出，被偷走的車輛價值約100萬日幣（約相當於新台幣21萬9918元）左右，而他從九州南部直接衝到北部車程約4小時，行駛距離約有200公里以上。

網友見到消息，紛紛表示「這也太扯了，無照又入侵住宅又竊盜，還沒成年就這樣」、「應該要讓他終身永遠不能取得駕照」、「高速公路的出入口都有攝影機，警方一定能靠這個掌握行蹤」、「第一次開的話還滿厲害的，跑200公里都沒出事」、「最近一堆這種什麼事情可以做、什麼事情不能做的狀況」。

日本 福岡 駕照 偷竊 竊盜

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