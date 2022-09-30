男高中生離家出走見女網友 偷旅館車無照狂飆200多公里

為確保用路安全，世界各國大都規定必須要滿一定年歲以上，才能夠持有駕照。不過日本最近卻有位男高中生，不只在沒有駕照的情況下長距離駕駛，連駕駛車輛都是偷來的，令人相當震驚。

2022-09-30 08:43