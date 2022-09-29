色情產業充斥暴力 法議員：強化年齡驗證

色情片的內容情色又暴力，青少年缺乏保護！法國參議院28日發布名為「幕後地獄」的報告稱，該國色情產業有常態性的虐待行為，9成都包含暴力內容，同時又無法阻止未成年人瀏覽。法國參議員比倫呼籲，政府應將影片中的暴力行為視為刑事犯罪，並強化年齡驗證機制與加強對青少年的教育。

色情產業充斥暴力

《衛報》報導，法國參議院於28日發布名為「幕後地獄」的報告指出，該國色情產業存在「系統性的暴力」，尤其對女性的虐待行為更是屢見不鮮，但參議員強調，「雖然是拍攝出來的只是作品，但對影片中的女性來說，卻是真實無比的虐待。」

法國參議院主席比倫表示，過去法國色情產業涉及人口販運、強迫性行為的狀況，已引發警方的高度關注，但更需要注意的是，大量未滿18歲的兒童輕鬆就能看到這些有害的影片。她強調，「不能再將色情產業視為立法的灰色地帶了，現今的色情產業已充滿暴力跟羞辱。」

一名前色情片演員貝魯琪也現身說法，她身處於該產業十幾年，都沒有意識到這些問題，直言「這份報告來得太晚了」，但亡羊補牢，猶未晚也。已成為兩名孩子母親的她說，在網路與社交平台興盛的年代，對青少年進行正確的性教育，愈來愈重要。

強化年齡驗證

《France 24》報導，目前許多色情網站只需要點下「我已滿18歲」的按鈕就能夠瀏覽，並未能有效阻止青少年接觸色情內容。巴黎法院近期已裁定，色情產業業者需要限期改善，否則將阻止民眾探訪這些色情網站。

然而，色情產業的律師卻說，要核實網路用戶的年齡，在目前的技術與法律上，都是不可能的。

針對色情產業充斥暴力，又無法阻止兒童瀏覽的狀況，法國參議院對現行法律提出多項建議，包括如果色情影片有煽動強制性交的行為，也要視為刑事犯罪；祭出「勸導性」的罰款，讓未成年遠離色情內容，並強化年齡驗證機制。【更多精采內容，詳見 】