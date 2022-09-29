快訊

不捨愛將頻遭攻擊郭台銘要出馬了？高虹安這樣說

余正煌捍衛清白告林智堅 擬聲請鄭運鵬和「這人物」作證

你的素養不是我的素養！108課綱核心概念淪考題限定？高中生這麼看

13歲兒子不想做家事 繼母逼他跟狗「人獸交」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名變態繼母為了處罰兒子不做家事，竟強迫他與狗發生關係。示意圖，圖片來源／ingimage
一名變態繼母為了處罰兒子不做家事，竟強迫他與狗發生關係。示意圖，圖片來源／ingimage

哥倫比亞驚傳一名女子因為兒子不願做家事，強迫他跟自己的愛犬發生性關係來當作處罰。

據《每日星報》（Daily Star）報導，這名女子在9月23日於哥倫比亞的里奧內格羅市（Rionegro）遭到逮捕。警方表示，這名女子是13歲男童的繼母，事發當天因為男童不願做家事，便遭繼母強迫跟狗「人獸交」。後來男童的親生母親發現男童行為有異追問，這才揭露繼母的惡行。

布卡拉曼加市警局（Bucaramanga）發言人賈拉米洛（Jose Jaramillo）表示，因為孩子行為有異，父母立刻到警局報案。負責兒童及青少年案件的調查人員掌握證據後便發布逮捕令，隨後將41歲的女子逮捕到案。

警方發布的聲明提到，男童在遭受虐待後精神狀態不佳，警方以加重暴力、肉體接觸等罪名起訴犯案女子。

據報今年7月時印尼也發生過類似事件。當時一名11歲男童因為遭到霸凌，被強迫和貓發生關係。男童在那之後便罹患嚴重憂鬱症，拒絕進食並於7月17日不幸過世。

憂鬱症 性行為 寵物

延伸閱讀

40年沒吃東西能活嗎？ 越南瑜珈老師宣稱自己只喝水過活

男把寵物貓的截肢當展示品 拍片上傳分享「很美吧！」

親生媽曝懷孕喜訊 她追問才發現「是男友的」氣炸

男友與丈夫同住一屋簷下 性學專家崇尚開放關係：更多自由就會更親密

相關新聞

開飛機也會「出車禍」？ 英國機場兩架飛機在跑道擦撞

日前英國傳出飛機擦撞事故，有兩架班機在跑道上發生輕微碰撞，所幸無人受傷。

色情產業充斥暴力 法議員：強化年齡驗證

色情片的內容情色又暴力，青少年缺乏保護！法國參議院28日發布名為「幕後地獄」的報告稱，該國色情產業有常態性的虐待行為，9成都包含暴力內容，同時又無法阻止未成年人瀏覽。法國參議員比倫呼籲，政府應將影片中

與社會成見搏鬥 印度女孩的摔跤手之路

印度女孩沛雅沙瑪夢拼盡全力要成為女摔跤手。面對家人的不諒解和社會成見，她依然勇往直前。現在她有機會在家人和奧運銅牌摔跤手薩克馬力面前證明自己的實力。

13歲兒子不想做家事 繼母逼他跟狗「人獸交」

哥倫比亞驚傳一名女子因為兒子不願做家事，強迫他跟自己的愛犬發生性關係來當作處罰。

阿茲海默症新藥試驗 稱可減緩認知退化

日本製藥商衛采(Eisai)和美國藥廠百健(Biogen)宣布，雙方合作研發的阿茲海默症實驗性藥物lecanemab，在...

泰國允懷孕20周女性合法墮胎 仍須通報公衛部

泰國政府去年讓懷孕12周內的女性墮胎合法化，近日進一步公告放寬懷孕20周內的女性可以合法墮胎，但必須通知公共衛生部核可的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。