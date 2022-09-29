13歲兒子不想做家事 繼母逼他跟狗「人獸交」

哥倫比亞驚傳一名女子因為兒子不願做家事，強迫他跟自己的愛犬發生性關係來當作處罰。

據《每日星報》（Daily Star）報導，這名女子在9月23日於哥倫比亞的里奧內格羅市（Rionegro）遭到逮捕。警方表示，這名女子是13歲男童的繼母，事發當天因為男童不願做家事，便遭繼母強迫跟狗「人獸交」。後來男童的親生母親發現男童行為有異追問，這才揭露繼母的惡行。

布卡拉曼加市警局（Bucaramanga）發言人賈拉米洛（Jose Jaramillo）表示，因為孩子行為有異，父母立刻到警局報案。負責兒童及青少年案件的調查人員掌握證據後便發布逮捕令，隨後將41歲的女子逮捕到案。

警方發布的聲明提到，男童在遭受虐待後精神狀態不佳，警方以加重暴力、肉體接觸等罪名起訴犯案女子。

據報今年7月時印尼也發生過類似事件。當時一名11歲男童因為遭到霸凌，被強迫和貓發生關係。男童在那之後便罹患嚴重憂鬱症，拒絕進食並於7月17日不幸過世。