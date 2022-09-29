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24歲女嫌E罩杯「礙事」砸錢做縮胸手術 9個月後見效果崩潰

香港01／ 撰文：布萊恩
貝瑟妮（Bethanie Lyon）擁有E級上圍，她認為造成生活上諸多不便，於是進行縮胸手術，沒料到最終「打回原形」。（IG）
貝瑟妮（Bethanie Lyon）擁有E級上圍，她認為造成生活上諸多不便，於是進行縮胸手術，沒料到最終「打回原形」。（IG）

胸部太大當然會帶來莫大煩惱！美國1名24歲女生天生擁有E罩杯，身材或許會令不少女生羨慕，但她認為胸部太豐滿導致生活不便，決定花1萬美元（約新台幣31.5萬元）進行縮胸手術，沒想到手術後9個月的情況讓她崩潰 ── 胸部竟回復到原來大小，未來她或會再進行縮胸手術。

美國洛杉磯24歲女子貝瑟妮（Bethanie Lyon）擁有E級傲人上圍，但她卻認為造成生活上諸多不便。本身是歌手及舞蹈員的貝瑟妮舉例，當她跳舞時會因豐滿上圍受到阻礙，「（胸部）總是那麼沉重而且礙事」。除了跳舞，胸部的重量令她常感背痛，亦難以購買到合適衣服，令她相當困擾。

忍受胸部帶來的煩惱多時，貝瑟妮於2019年7月決定花1萬美元進行縮胸手術，順利從E罩杯變成C罩杯。

手術後初期，貝瑟妮形容恢復過程痛苦難耐，「感覺就像我的皮膚裂開了」，但她對結果十分滿意。可是手術後3個月身體就出現異常，貝瑟妮發現穿衣服時很繃緊，胸部的接縫處甚至會裂開，最終再過了半年，即手術後9個月，貝瑟妮的胸部已恢復成E罩杯，讓她非常沮喪崩潰。

貝瑟妮表示，知悉手術風險，亦知道胸部可能會長回來，但沒想到真的發生在她身上，估計原因是她的甲狀腺功能減退和荷爾蒙變化。如今手術後已過了2年，貝瑟妮已學會接受自己豐滿的上圍，但稱如有必要，或會再進行第二次縮胸手術。

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文章授權轉載自《香港01》

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