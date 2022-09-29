男把寵物貓的截肢當展示品 拍片上傳分享「很美吧！」

澳洲男子克里斯日前在TikTok向網友分享自己家裡的奇異收藏，是家中寵物貓被野狗咬下而截肢的腿骨，讓不少看影片的網友嚇壞。

根據《鏡報》報導，25歲的克里斯撿到流浪小貓Arte後，飼養了牠4年，但Arte卻意外遭家中兩隻狗攻擊，當克里斯聽到Arte慘痛叫聲時已來不及，兩隻狗咬著貓的腳，而Arte整隻貓處於懸空的狀態。

克里斯見狀趕緊把狗拉開，並把Arte送給獸醫急救，儘管急救團隊盡全力要把腳接回去，但Arte的髖關節已經被折斷，經過三個月的治療，獸醫團隊嘗試挽救Arte的腿，仍無法接回原樣，因此決定放棄並需要截肢。

是骷顱頭迷的克里斯對獸醫提出讓他們都相當難以理解的要求，那就是保留Arte的腿給他，剛開始獸醫院相當猶豫，但後來還是同意克里斯的請求。

克里斯表示，自己很喜歡以不粗俗的方式搜集動物骨骼，並展示他們，這是一種美麗的方式。接著克里斯把Arte的腿骨做成標本，並用透明玻璃照將它收在裡面，避免與空氣接觸，整個製作過程花了將近1年時間。