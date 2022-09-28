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沖繩身世解密！流球王國如何遭日本併吞 牡丹社事件寫下歷史一頁

聯合新聞網／ 文章提供／時報出版
宜灣朝保舊家跡，一旁為一位日本共產黨政治家的據點。 圖片提供／時報出版
宜灣朝保舊家跡，一旁為一位日本共產黨政治家的據點。 圖片提供／時報出版

削去國號

一八七三年，琉球派遣伊江王子與宜灣親方朝保，以維新慶賀的正、副使身分赴日。兩人過去皆都曾參與牧志恩河事件的審問，而宜灣朝保事後當上了三司官，會中日英三語的他能力出眾，被稱為琉球當代最優秀的歌人，並受到期待能幫助頹靡的琉球振作，成為「蔡溫再世」。

慶賀使團來到東京，與外務卿副島種臣會談。琉球方因長期向薩摩藩納貢，如今碰上日本改革體制，希望能夠有所減免，並期盼日方能歸還薩摩入侵以來，琉球戰敗所割讓的奄美大島等地。

副島種臣在與同僚討論後，回應：「可為琉球處理。」

琉球使團大喜過望，以為明治政府受理了請求，殊不知此乃副島的刻意誤導，應答不過是模稜兩可的空頭支票。日後，使團會見明治天皇。明治天皇下詔，稱將尚泰「升」為藩王華族，並解除和薩摩的從屬關係，改受日本政府直轄。

雖然「國」變成了「藩」，但這其實也不是琉球第一次國號被取消。早在慶長琉球之役後的尚豐王時期，便一度被改成琉球「國司」，直到十八世紀尚敬王時代，才再度恢復琉球國之稱號。

況且明治政府表示，即使名稱更改，「琉球藩」的內政仍由尚氏家族為首的王府主導，與中日兩國間的關係也將持續，等於除了名字之外，實際內容並未有太大變動。使團因此同意簽字，接受了明治政府的安排。

並未意識到明治政府企圖的琉球使團們，則高興於不再受薩摩支配一事。在以天皇名義主辦的歌會上，宜灣朝保寫下〈水石契久〉博得讚賞。之後拜領「藩內融通基金」三萬日圓，廢除了在薩摩支配以來的在番奉行。使團一行滿意地回到琉球。

牡丹社事件

一八七一年十月，剛在那霸上繳完年貢的宮古島船隊，在回程途中遭遇颱風四散，其中一艘船漂流至臺灣的八瑤灣。倖存者上岸後，遇到高士佛社的原住民。雖然原住民一度收留他們並提供食物，但琉球人在不安之下，決定私下逃離部落。此舉觸怒了原住民，且擔心琉球人另有企圖，因此展開追殺行動。包括帶頭的仲宗根豐見親玄安(過去統一八重山有功的仲宗根豐見親之後代)在內，大部分的琉球人因此遭到殺害，最後經漢人鄧天保、楊友旺等人的調停下，才讓原住民收手。共計當初船上的六十九人，除了三人於上岸前溺死外，另有五十四人被原住民所弒。殘餘的十二人則受清朝安排，先送往福州的琉球館，然後再返回琉球。

這其實並非琉球人第一次遭遇海難並於臺灣上陸。根據《歷代寶案》的記載，早在一七二○年便已有相關案例，此後類似狀況更陸續發生了數十次。畢竟兩地確實相近，海況也並不安穩。

而清朝政府也幾乎確立了處理流程，都是將難民先送至福州再回琉球。

但是，明治政府有意將此案小題大作，於是向清朝提出抗議。過去臺灣也曾發生過類似的「羅妹號(Rover)事件」，曾參與過事件的美國領事李仙得(Charles Le Gendre)，深知清朝在處理此類案件態度，是如何的散漫消極，因此建議日本可以藉此事作為出兵口實。果然在交涉時，清朝只顧撇清責任，回應日本：「生番係我化外之民，問罪與否，聽憑貴國辦理。」給了日本私辦的理由。

一八七四年，西鄉從道帶著三千六百多人出發，進攻臺灣南部的高士佛社、牡丹社等部落，降伏了眾多原住民。清朝這才發覺事態嚴重，緊急派遣沈葆楨來臺，而日軍雖然出師大捷，但也碰上軍資困難與疫病之苦，雙方展開和談。中日於是簽訂〈北京專約〉，清朝賠償日本五十萬兩，其中包含撫恤金，並在條約中，留下承認日本此行動「原為保民義舉起見」的字樣。

這句話，等於將琉球人定義為受日本保護的「民」，間接承認「琉球是日本領下的一分子」，讓明治政府全面吞併琉球一事獲得了有力的依據。

琉球處分

就在牡丹社事件過後，明治政府的動作終於搬上檯面，大幅加速併吞琉球的行動。

一八七五年，在明治政府要求下，三司官池城親方安規率領使節團到達東京。明治政府傳達將撫卹事件罹難者家屬、賜予琉球一艘蒸汽船、與派鎮臺分營(駐軍)保護」琉球、以及終止琉球與中國的冊封關係、改變琉球官制等事宜。言下之意，就是要強制派兵駐紮琉球，並限制王府的行政和外交權力。由於茲事體大，尚泰王聞訊後驚訝得食不下嚥，就此病倒。

宜灣朝保 琉球郵票。 圖片提供／時報出版
宜灣朝保 琉球郵票。 圖片提供／時報出版
面對明治政府無理的要求，琉球群情激憤，認為日本敢這麼明目張膽地威脅琉球存亡，乃是當初接受藩王一事種下大禍。由於當時的正使伊江王子為王族之人，不好對其批評，於是眾人撻伐的炮火，便集中在副使宜灣朝保身上，罵他是「賣國奴」。宜灣朝保在壓力之下，只好辭去三司官之位，繼任者為富川親方盛奎。

七月，日本派松田道之來到琉球，重申駐兵、官制改革和終止中國冊封之事外，另還有琉球派人至日本學習現代法規、藩王必須為征臺謝恩上京等要求。三司官無法立即做出決定，便先召集眾人商議。

討論數天後，琉球方同意派遣人員赴日研修，但拒絕尚泰王上京一事，改由今歸仁王子代理；冊封一事則表示很難變動。沒想到松田道之絲毫不讓，雙方一度僵持。

與此同時，郵便報知新聞報導：中國北京當局下令，要福州派軍艦前往琉球護衛的消息。琉球方知道此事後士氣大振，盼望藉由清朝的力量，就能替琉球解危。但松田道之沒有太多動搖，仍保持一慣的強硬態度，回應道：「新聞報導未必屬實，即使真有此事，日本政府也會應對，請琉球不要想太多。」

尚泰王雖臥病在床，但知道事情緊迫，一度想遵奉日本的命令，但遭到前三司官龜川親方盛武的龐大保守勢力之反抗，最後只得收回。為求自保，琉球派遣林世功、蔡大鼎、幸地親方朝常三人出航，先假裝要去伊江島，但中途便轉向前往中國，打算直接向清朝求援。池城安規之後也一直駐留在東京請願，最後客死在異鄉。

此時琉球國內保守派聲勢巨大，即使宜灣朝保已經離職，但當初承認琉球藩一事仍飽受攻訐。宜灣朝保最後於一八七六年，在失意中離開人世。他有句詩歌是這麼寫的：

野にすだく虫の声々かまびすし

たが聞き分けて品定めせむ

（野外蟲群聲紛擾／誰又能論其是非呢）

宜灣朝保日後被評價為「琉球最後的大政治家」，伊波普猷也將他選為「琉球五偉人」之一。在批評聲浪中，他是簽下喪權條款的頭號戰犯。但也有另一種解釋認為：宜灣朝保曾以進貢使身分出使中國，他既見過太平天國、第二次鴉片戰爭下混亂不已的大清帝國，也目睹維新後改頭換面的日本。深知傳統觀念已經不再足以理解當今世事的他，了解琉球同時從屬兩國的現況不可能持續，必然要往一邊靠攏。而他最終選擇了日本，只是他沒料到明治政府的態度會如此強硬，連琉球王國之名都容不下。且那些拒絕明治政府併吞琉球的保守派，許多人的動機並非是為了琉球，而是出於怕自己的地位不保的私慾。

為了救國，富川盛奎等人也尋求西方列強的協助，但大多遭到拒絕或虛委以對。明治政府知道事情拖長，可能出現變數，決定要徹底解決琉球問題。

一八七九年一月，松田道之挾著「琉球處分官」之名來到首里城，召集藩王代理今歸仁王子和琉球眾臣，責問琉球為何違反命令，私自清朝往來等事，並要琉球在期限內給予答覆。此時琉球仍期盼清朝與各國出手介入，並且還在等待幸地朝常等人回報，便要求期限延期與再上訴，以利爭取時間。

《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分》，朱宥任 著，時報出版
《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分》，朱宥任 著，時報出版
顯然，明治政府已經不願再等下去。三月，內務卿伊藤博文起草琉球處分案，內容包括：立刻頒布制縣命令、設置裁判所，將藩王尚泰帶至東京，伊江王子和今歸仁王子也必須移居東京、並決定調動警力，如琉球不服則展開鎮壓，如果抵抗激烈，也可以動用軍隊等等。

月底，松田道之帶了官吏三十二人、警察一百六十人、熊本鎮臺分遣隊四百人來到琉球。百般無奈之下，尚泰王只得交出首里城，暫時轉居中城御殿。日本任命的初代沖繩縣令為鍋島直彬，結束了「琉球王國」的統治，開啟「沖繩縣」的時代。

由於尚泰王稱身染重病，移居東京事宜延遲到五月底，一行人才從那霸港出發。然而，本來以為會是哀戚至極的場面，人們卻顯得意外從容。原來，過去薩摩入侵時，尚寧王也曾被俘虜至日本，大家那時也擔心琉球就此亡國，但結果是尚寧王最終得以歸國，尚氏政權仍然持續。而大家也相信中國清朝不會坐視不管，援軍必將到來。

（本文出自《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分》，朱宥任 著，時報出版，未經同意禁止轉載。）

琉球 日本 沖繩

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