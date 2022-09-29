40年沒吃東西能活嗎？ 越南瑜珈老師宣稱自己只喝水過活

越南有一名女子聲稱自己從40年前開始，就沒有吃過任何食物，並表示自己這段時間都靠糖水、鹽水、檸檬水維生。

據ODDITYCENTRAL報導，這名63歲的女子為貢氏（Ngon），她宣稱自己從22歲開始就沒有吃過固態食物，只靠喝水維生。即使如此，她認為自己看起來狀態很好、身體也非常健康，還能做出其他人做不到的瑜珈姿勢，因此認為水對健康非常重要。

貢氏表示，自己21歲那年視力惡化，還常會胃痛，甚至不時有嘔吐的症狀，經過檢查才發現自己患有血液疾病。經過醫師治療後，貢氏的症狀並沒有改善，因此她覺得自己時間不多了，開始放棄藥物治療。

她宣稱當時有一名醫師告訴她，要停止吃固態食物，只喝液體，像是加了鹽和糖的白開水。如果有需要，也可以加些果汁，但其他的都不能加。該名醫師宣稱這樣的飲食方法可以治癒她的視力和血液疾病，不過卻拒絕透露姓名，因為這種方法太不科學，他擔心遭到外界抨擊。

後來就算醫師過世，貢氏仍堅持要維持這樣的飲食。雖然沒有人知道當初那位醫師叫什麼名字，但貢氏認為她能活下來便是因為靠著這樣的飲食法。不過貢氏也說她不建議任何人採用這樣的飲食方式，因為她之所以能夠痊癒，除了飲食之外，也是因著信仰的幫助。

她表示，當年她開始只喝水不吃食物時，家人都非常反對，甚至威脅要跟她一起絕食，不過後來家人看到她的健康狀況變好，便不再要求她吃固態食物了。

現在她成為一位瑜珈老師，也是當地針灸協會的會員，她希望透過自身所學和經驗幫助其他人，推廣健康的生活方式。