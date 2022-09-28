影／空服員要求殘障乘客包尿布 她拖著雙腳去上廁所

國外一名殘障人士爆料，自己在搭乘班機時受到空服員羞辱。空服員不願意讓她使用特殊輪椅，要求她包尿布如廁。

據《鏡報》（Mirror）報導，這名女子珍妮．貝里（Jenny Berrie）將自己爬著去上廁所的影片上傳TikTok引發軒然大波。畫面中可以看見，由於珍妮無法行走，於是坐在地板上用身體的力量拖著雙腳前往廁所。

珍妮搭乘的是阿爾巴之星航空，當天要從英國紐卡索（Newcastle）飛往西班牙帕爾馬（Palma）。她表示，原本機組人員用特製輪椅幫助她登機，這種輪椅寬度較窄，所以能在飛機走道上移動。不過登機後，空服員告訴她飛機上沒有空間放特製輪椅，導致她沒有輪椅可用。

@wheelie_good_life Here’s how I had to get to the toilet on my recent Albastar Airlines flight. They told me I should wear a nappy and wee in my seat instead of having an aisle chair onboard… ♬ original sound - Jennie Berry

影片中珍妮奮力將自己拖到廁所門口，接著在丈夫的協助下將她抱上馬桶。她表示，因為機上的廁所很窄，所以過程非常辛苦。但她無奈的說：「想上廁所的時候就得去上」，所以夫妻倆只好很辛苦的前往廁所。

珍妮不滿的說，雖然空服員告訴她沒有空間放輪椅，但卻有辦法放送餐、賣香水的推車，著實讓她不解。除此之外，在她要求要換到前面的空位或請空服員協助她上廁所時，也都遭到拒絕。甚至有空服員開口要她包尿布。

航空公司隨後透過媒體發出道歉聲明，現在珍妮也準備發起聯署，希望未來所有英國航班能強制使用特製輪椅。