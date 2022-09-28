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家族伴屍18個月拒信家人死了 用清潔用品幫他洗澡

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一個家族傳出拒絕為死去的家人入葬，反而把他放在家中，並用清潔劑幫他洗澡，一起在家生活了18個月。圖擷自Mirror
印度一個家族傳出拒絕為死去的家人入葬，反而把他放在家中，並用清潔劑幫他洗澡，一起在家生活了18個月。圖擷自Mirror

印度一個家族傳出拒絕為死去的家人入葬，反而把他放在家中，並用清潔劑幫他洗澡，一起在家生活了18個月。

根據《太陽報》報導，這名死去的男子來自印度北方。去年4月被送往醫院，兩天後因心臟病發作而去世。儘管醫院已經開立死亡證明，但他的家人仍拒絕相信該男以死，覺得他只是處在昏迷狀況。

當地衛生單位得知此消息試圖探望這家人，沒想到他的家人們為了保護他的遺體，用了相當努力的方式保存，因此他們通報警方。據了解，這家人在亡者身上使用了一種阻止細菌從體內生長，且可防止腐爛的清潔劑，且全天開著空調，避免有惡臭出現，鄰居也因此沒有發現，此外，他們還會定期對屍體進行精油按摩。

當地官員指出，死者的皮膚已經從不尋常的保存方式中轉黑，而這個過程與木乃伊保存相似。

印度 木乃伊

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