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男遭毒蛇攻擊知死劫難逃 打最後一通電話向妻告別
40歲的英國男子威克前往非洲莫三比克從事土地相關工作，沒想到在野外受到毒蛇攻擊，自知即將失去生命的狀況下，打告別電話給妻子，話筒另一端的老婆阿曼達只能對著漸漸沒氣的老公喊話，並情緒崩潰。
根據《太陽報》報導，遠赴莫三比克的威克，原本預計12月搬回蘇格蘭與妻子阿曼達及剛學會走路的兒子奧斯卡一起生活。沒想到卻在當地野外遭毒蛇攻擊，他們推測是森林眼鏡蛇或黑色曼巴蛇，並且在咬傷後的6小時死去。
阿曼達表示，丈夫打給他，跟他說自己被蛇咬傷後，可以聽到他正在失去知覺，而阿曼達隨即傳了訊息給先生，但他卻沒有已讀。接著，丈夫的同事哭著打給她，跟她說威克已經死了，阿曼達只能在電話那端痛哭。
雖然威克在被咬後有注射蛇清並送往醫院，但因為醫院沒有更多蛇清，所以他緊急被用直升機送到更大間的私立醫院，但卻為時已晚。當時威克死得相當痛苦，不得不用嗎啡緩解他的不適，他嘔吐的相當厲害、且舌頭腫脹，最後呼吸困難。
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