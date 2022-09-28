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她挖出近65年前舊雜誌 文章教如何「找老公」看了笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
喬丹娜找到一本雜誌，列出許多「找老公妙招」。圖擷自Instagram/喬丹娜個人帳號
喬丹娜找到一本雜誌，列出許多「找老公妙招」。圖擷自Instagram/喬丹娜個人帳號

英國一名女子在網路上分享自己有趣的發現，讓網友啼笑皆非。原來她找到一本1958年的雜誌，裡面列出各種「找到好老公」的方法，有些連她自己都說：「現在還是有用！」

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名女子喬丹娜（Jordana Grace）發現一本雜誌，裡面條列了129條找到好老公的方法。女子覺得內容超級有趣，於是拍影片和網友分享。

這本「找老公寶典」中寫到「要對醜男好一點，因為品格比外表更重要」、「參加每一場高中同學會，因為可能會有鰥夫」、「回老家看看，因為隔壁當年的小屁孩，現在可能是黃金單身漢」。

除了這些令人啼笑皆非的建議之外，也有一些讓女性散發自身魅力的提議，像是「讓手帕掉在路邊」、「在工程學校外面架畫架學畫畫」、「貼上OK繃，這樣對方就有藉口關心妳」、「站在角落輕聲哭泣，因為這樣男生才會問妳怎麼了」。

有趣的內容吸引網友回響，有不少網友留言表示：「原來我一直以來都用錯方法了」、「終於知道我為什麼單身了」、「我準備好要找老公了」，也有網友直說這些方法到現在依然很實用。

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