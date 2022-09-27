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影／搜查犯人竟將警車停鐵軌上 火車攔腰撞上恐怖畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
員警把載著嫌犯的警車停在鐵軌上，結果遭火車直接撞上。圖擷自紐約郵報
員警把載著嫌犯的警車停在鐵軌上，結果遭火車直接撞上。圖擷自紐約郵報

本月初美國科羅拉多州發生一起驚人的交通事故。當時員警在路邊攔檢車輛，竟然把警車直接停在火車鐵軌上。沒想到突然有火車要通過，員警來不及駕車閃躲，只顧自己逃命，導致車上的嫌犯連人帶車被火車衝撞，目前仍在醫院進行治療。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，根據監視器畫面顯示，9月17日，20歲的雅樂妮（Yareni Rios-Gonzalez）因為路怒事件遭警方搜查。有民眾報案表示，雅樂妮開車尾隨他們，還拿出槍來叫囂，導致他們無法開車離開。警方接獲報案後到現場搜查嫌犯，並將車子停在85號公路和38號縣道的鐵軌上。由於當時員警要確認車上有無槍枝，因此暫時把女子用手銬留在後座，結果導致憾事發生。

警方發布的影片中可以聽到遠方傳來火車鳴笛聲，不過員警貌似沒聽見，直到另一名女警放聲大喊才趕快逃命。員警一開始原本大喊要女警挪車，但是火車的行駛速度太快，根本來不及移車，於是警車便遭火車狠狠撞上。事故發生後，兩人趕緊跑向警車並以無線電請求協助。

警方表示，雅樂妮因此身受重傷，不過沒有生命危險。目前警局也對員警做出懲處，要求停職並休帶薪行政假。加州普拉馬斯縣（Plumas County）副警長小林（Ed Obayashi）專為員警培訓。他出面批評員警不負責任，認為員警「既然限制嫌犯的行動，就有責任要保護他們」。除此之外，他更對於該名員警把警車停在鐵軌上搜查的決定簡直無法理解。

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