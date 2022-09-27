「Workation」邊工作邊旅行不是夢！日本新物種「數位游牧民族」是什麼？

想脫離朝九晚五、如倉鼠反覆在滾輪上奔跑的辦公室生活嗎？日本職場愈來愈崇尚一邊工作一邊旅行的「Workation」，帶來數位游牧民族的美好憧憬。更棒的是，或能利用「地理套利」更快累積財富。

40多歲的加藤史子，是日本新創公司WAmazing的代表取締役（董事長），不僅是日本少見獨立創業的女性企業家，也正在實踐疫後更風靡的「Workation」工作型態。

新名詞Workation，是Work（工作）和Vacation（度假）兩個英文字的合體，意味著把工作帶到度假地點，一日的工作完成後直接休閒旅遊。

2022年暑假，加藤史子便帶著念中學的女兒從東京搭乘高速巴士，到了神奈川縣的溫泉勝地箱根，展開為期一週的Workation。

由於同行還有數個家庭和他們的初高中生子女，白天她在工作或線上會議時，這些哥哥姐姐們剛好可以陪伴女兒玩耍或教導功課，讓她專心工作。

帶著小孩一起去「邊工作邊旅行」

「反而能幫我更有效率地處理公司事務，生產力更高，」加藤史子笑著談起Workation的第一個好處。

為了避免工作時想著玩，或度假時分心想公事，這一週的下班時間盡量控制在傍晚6點，工作結束之後再「切換」心態，愜意地跟女兒在房內的露天風呂泡泡溫泉、叫外賣享用晚餐。

這也意味著她很自律，時間管理事先規劃得當，既能認真工作，也享受到假期。

或許是上天的眷顧，工作中偶爾抬頭望一眼如詩如畫的風景，已是樂事，又遇上附近的知名景點蘆之湖正舉辦祭典，每天晚上施放2000發的煙火，母女倆絢爛煙火看到飽，隔日在崗位上奮戰時，電力滿滿。

其中一天，還浪漫地邊泡湯邊仰望欣賞，隨著煙火在夜空中炸開，光芒如垂柳般灑落，再次體驗了一場既溫暖又閃亮的花火交響曲。

其實這已經是加藤史子第三次出外Workation，經驗愈來愈「上手」。

基本上先配合女兒放長假的期間再做安排，選擇大眾運輸系統方便的風景名勝區，帶著大件行李容易抵達。定點停留1～2週後，再返回東京的家。

Workation是一種獨立工作的狀態，只要網路要穩定順暢，通常能順利展開。對加藤史子來說，意外的收穫是親子關係相對平和。

「若是在家裡，我要求她幫忙做家事，有時就會出現媽媽生氣的臉，」加藤史子說，反觀帶著小孩去Workation，女兒一因為出門旅遊很開心，二大家都不必做家事了，彼此感情自然更升溫。

不侷限在同一地點工作的「數位游牧民族」

其實，在COVID-19大流行之前，日本政府便十分鼓勵Workation。

2019年，前首相安倍晉三提出改革勞動環境的政策，引進了歐美風行的Workation新制度，眾多地方政府如山梨、福岡等響應政策，一方面開闢更多的聯合辦公空間和各種方便Workation的基礎建設，一方面鼓勵咖啡廳、餐廳加裝了WiFi，迎接「數位游牧民族」大駕光臨。

新冠疫情的爆發，促使遠距辦公成為新常態，也令不必密接的Workation風氣隨之增長。

以加藤史子創辦的WAmazing為例，原本是販售線上旅遊商品如滑雪、免稅商品給訪日的國際觀光客，員工約有150位，其中43％是外國籍。疫情一爆發，業績完全歸零，於是退租東京的辦公室以節省成本，轉型成為服務日本國內旅遊的公司。

也因此，員工自行決定工作的地點，公司完全不限制，甚至沒有必要向老闆報告要去哪裡工作，其中65位外國籍員工，有的去了台灣，有的回香港，或是先回家鄉數月之後再返回日本，成了「數位游牧民族」。

像加藤史子身為老闆，也將彈性地點上班發揮到極致 ，人一下在歧阜飛驒，一下在和歌山，宛如魔女宅急便「說走就走」。

如今「與病毒共舞」的防疫思惟下，日本國門一點點打開，Workation在日本亦愈發盛行。

譬如世界最大單一廣告公司、日本電通集團旗下的數據服務公司美庫爾（Merkle）在「JobsDB」招募香港工作團隊時，便祭出Workation的彈性上班制度來吸引人才。

尤其是在網路新創公司，自帶數位基因的Workation與之氣味相投，他們堅信，人類與生俱來的旅行欲望，能在「可移動的工作城堡」中再次被滿足。

與此同時，日本官方持續推動上班族環境的改革，愈來愈多道都府縣推出了更多友善Workation一族的場所，包括性價比很高的住宿公寓、共享辦公室，以及各種優惠行銷活動。

極佳例證是「日本神山」富士山所在的山梨縣。期望恢復觀光大縣的榮光，維修並強化Workation的環境，也正列入該縣的「觀光復活大計」排程中。

預計大批遊客即將回歸，富士山美景不可辜負，山梨縣觀光文化部觀光振興課國際觀光振興擔當課長補佐仲村淳表示，如今正在規劃新增景點和相關設施：「一是新增豪華露營的地點和設施，一是建立適合Workation住宿的環境，」仲村淳說。

全球數位游牧民族：3500萬

數位游牧民族們一邊旅遊，一邊工作。只要在有網路的地方，就能靠著一台筆電走天下，將工作與旅行結合，達到不侷限地點的生活模式。

回顧歷史，日本正是「數位游牧民族」的發祥地。

1997年，日立公司的前高層牧野二雄寫了一本名為《Digital Nomad》的書，Nomad的意思是游牧民族，他預測未來高速的無線網路和強大的電子設備，會打破職業和地理區域之間的界限，成千上萬的人會像人類的游牧祖先一樣四處遷徙，擁抱一種在依靠網路創造收入的同時，周遊世界的全新生活方式。這些人，被稱作是「數位游牧民族」。

牧野二雄職場革命的預言成真。根據英國靈活工作解決方案服務商The Instant Group的最新統計，就在2021年，全世界已經出現了3500萬名數位游牧民族，實現「工作自由」。

另外市場研究機構MBA亦預估，到2024年，全球遠端工作者將可以達到6億人左右。

換個角度理解，這意味著數位游牧民族不再只是創業者或者是自由工作者的專利了。尤其新冠疫情後，遠端辦公選擇的出現，使得許多兩點一線通勤的上班族，也有了數位游牧民族的選項，乃至於嘗試有趣的Workation，有機會告別打卡鐘，「逐美景而居」。

地理套利，讓賺到的薪酬更值錢

長期關注日本觀光的米飯旅行社旅行長工頭堅，非常欣賞日本政府這項政策，甚至心頭不時醞釀著去日本Workation的打算。

「從事旅遊行業20年，疫情一來，我突然覺得過去20年賴以為生的基礎完全被消滅，」工頭堅說，病毒大軍讓觀光業者面臨滅頂之災，就算轉型在台灣做國旅，其實也不是想像中容易。

思考自己的未來，他想要有新的選擇──如果收入來源可以轉成完全靠online，不管是接案或做YouTuber、寫文章或兼做電商：「我以後就可以在世界上任何地方去工作。」

在工頭堅的藍圖規劃中，Workation的理想地點是古都奈良，抑或九州的福岡。

奈良距離關西機場近，回台灣方便，從奈良搭電車到大阪、京都市區也很快，福岡也一樣。他設想著自己住在奈良，有台灣團來就接待當導遊，行程走完，客人返台，他繼續留在奈良「享福」。

而且奈良的生活成本比起大阪、京都便宜，這正是數位游牧民族相當吸引人的一點：地理套利。

最早是《一週工作4小時》的作者費里斯（Timothy Ferriss）所提出的觀點：如果能夠解放個人工作的時間和地理位置，那麼個人的物質財富將會自動增值3～10倍。

原因是，數位游牧民族賺取的是相對較高的薪水，然後到那些物價低廉的城市生活，能使人瞬間提升自己的購買力和生活水準。比方為矽谷高科技公司打工，人卻是在泰國清邁租屋生活。當然，也可以賺東京的錢在沖繩花。

「單純追求絕對高收入沒有意義，」誠如美國《時代雜誌》（Times）的報導：「而是要考慮如何借助地理位置自由，花同樣的錢獲得更高水準的生活品質。」

既擁有穩定收入，又能享受無限美景，還能讓自己賺到的錢更值錢，誰會不想當個數位游牧民族、四處Workation呢？

（本文出自2022.9.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）