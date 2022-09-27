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安倍晉三國葬將舉行 破25萬人「線上獻花」致意

聯合新聞網／ 綜合報導
日本前首相安倍晉三，將於日本時間27日下午2點（台灣時間下午1點）舉行國葬儀式，民間團體於網路發體數位獻花（デジタル献花），截至27日上午10時左右，已湧入超過25萬名網友線上獻花，並留言向安倍晉三致意。歐新社
日本前首相安倍晉三，將於日本時間27日下午2點（台灣時間下午1點）舉行國葬儀式，民間團體於網路發體數位獻花（デジタル献花），截至27日上午10時左右，已湧入超過25萬名網友線上獻花，並留言向安倍晉三致意。歐新社

遭意外槍殺身亡的日本前首相安倍晉三，將於日本時間27日下午2點（台灣時間下午1點）舉行國葬儀式，民間團體於網路發體數位獻花（デジタル献花），截至27日上午10時左右，已湧入超過25萬名網友線上獻花，並留言向安倍晉三致意。

根據日本《產經新聞》報導，一群由20多歲至30多歲左右的企業經營者組織了「安倍前首相數位獻花計畫實行委員會（安倍元総理デジタル献花プロジェクト実行委員会）」，於網路發起數位獻花的活動，希望可以讓大家在網路上對安倍晉三致意並表達感謝，該計畫從8月25日開跑。原本該團體預計獻花人數可能不會超過1萬人，沒想到至今已經累積遠遠超過預想數字，截至27日上午10時左右，已經有超過25萬人線上獻花致意。

進入網站後，可以選擇是否播放音樂，若決定要播放，瀏覽網站時就會聽到輕柔悠揚的歌曲，網站整體設計也相當潔白素雅，營造出相當平和的氛圍。網站可以選擇5種花，包含百合、菊花等，接著寫下想給安倍晉三的訊息，並完成線上獻花的儀式。

許多日本網友紛紛在線上獻花網站向安倍晉三致意。 圖擷自安倍元総理デジタル献花プロジェクト
許多日本網友紛紛在線上獻花網站向安倍晉三致意。 圖擷自安倍元総理デジタル献花プロジェクト

有一部份的獻花內容也傳遞給安倍昭恵（安倍晉三妻子），其他民眾也可透過網站看到彼此寫下的訊息。其中有14歲的網友就致意，認為安倍是有史以來最偉大的首相，並表示「真的很感謝您，請您安息」；另一名14歲的網友也表示，希望安倍種下的種子，將會綻放出美麗的花朵；59歲的網友表示，希望安倍可以在天上繼續守護日本，並悲痛的說「再也不會有比你更讓人感到驕傲的首相」。

安倍晉三 日本

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