快訊

兄弟萬里沙灘游泳捲外海失蹤...哥哥遺體今晨沖上岸 家屬泣不成聲

被指論文抄襲！高虹安赴北檢告週刊加重誹謗「我與張淑娟感同身受」

台股開盤上漲34點 開盤指數13,812點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

邊境解封發現機票貴如天價 空服員教你小舉動讓機位升等

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅空服員在自己社群平台分享如何讓自己機艙升等的小祕辛。(ingimage)
網紅空服員在自己社群平台分享如何讓自己機艙升等的小祕辛。(ingimage)

疫情鬆綁大家都摩拳擦掌的準備訂機票出國，物價飆升的關係，不少航線的機票也都漲價。要搭豪華艙等除了累積里程數外，有國外網紅空服員分享小技巧，告訴大家如何讓自己升等。

根據《鏡報》報導，網紅空服員西莉雅常在自己的TikTok上分享航空業的秘辛，因此累積超過310萬名粉絲，想一探航空業的神秘之處。

搭遠程飛機出國雖然讓人感到興奮，但想到要坐十幾個小時，若是擠在經濟艙的小位置，總難免感到不舒服，不過若能換到大一點的豪經艙或免費登上頭等艙，無疑是這趟旅途最棒的驚喜。

西莉雅透露，其實有很多方式可以升級到頭等艙，例如最簡單的方法之一，就是對登機口的空服員們示好，而不是對他們頤指氣使。例如有些乘客會很貼心的送空服員們星巴克或巧克力，以慰藉他們無法好好吃飯又飢腸轆轆的肚子，這時候他們會對貼心的乘客感到無比感恩，能報答他們的，就是替他們換到比較舒適的位置，例如從飛機後部的位置，換到前面比較舒適且昂貴的空位。

但西莉雅也表示，這主意無法保證每次受用，因為這是她自己回報的方式，僅代表她自己不代表她任職公司。

空服員 機票

延伸閱讀

男搭熱氣球找松子不慎飛走…「高空旅行」兩天 最後卡俄羅斯樹上

租飛機要撒父親骨灰圓遺願 孝兒卻不幸墜機亡

機場一見鐘情 讓相差11歲的他們陷入熱戀再傳喜訊

一享王室度假風 英國女王高級莊園Airbnb租得到！

相關新聞

邊境解封發現機票貴如天價 空服員教你小舉動讓機位升等

疫情鬆綁大家都摩拳擦掌的準備訂機票出國，物價飆升的關係，不少航線的機票也都漲價。要搭豪華艙等除了累積里程數外，有國外網紅空服員分享小技巧，告訴大家如何讓自己升等。

真實人生／誰殺了國民體育英雄？一封震撼日本的遺書、一場官司揭開傷疤

兩周前，日本自衛隊體育學校前校長吉池重朝的長子吉池義雄，對寶島社提告，指其出版的雜誌報導傷害亡父名譽，要求賠償1100萬日圓及刊登廣告道歉。雜誌指名道姓，說已故的吉池前校長是當年逼圓谷幸吉走上絕路的人。 這場官司，揭開老一輩日本人的沉痛傷疤。圓谷是1964年東京奧運男子馬拉松銅牌得主，當年是日本的國民體育英雄之一，他卻在奪牌後3年輕生，生命在27歲嘎然而止。...

一家四口訂Airbnb飛馬爾他度假 丈夫因泡澡染怪病離世

英國一對夫婦日前到馬爾他度假，但先生卻因在泡完受污染的的浴池後，感染病毒引發肺炎而死亡，而他的妻子正向Airbnb採取行動，求償120萬英鎊（約4千萬台幣）。

18.18克拉稀世粉鑽 佳士得估成交價上看11億

藝術品拍賣行佳士得今天表示，十分稀有巨大粉色鑽石「幸運粉」11月將在瑞士日內瓦拍賣，成交價可望高達3500萬美元（約新台...

都市化太過頭 亞洲沿海城市加速下陷

人口增加快速，壓垮都市承受量。新加坡最新調查發現，經過分析過全球近50處沿海城市後發現，東南亞國家的都市因為都市化與缺乏規劃等因素衝擊，地層下陷速度越來越快。專家指出，若未能即時補救，一旦暖化造成海平面上升，這些城市恐將無法居住。

直升機墜毀6人喪命 巴基斯坦1個月內第2起

巴基斯坦軍方今天表示，一架直升機墜毀在該國西南部，造成6名軍人喪命，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。