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一家四口訂Airbnb飛馬爾他度假 丈夫因泡澡染怪病離世

聯合新聞網／ 綜合報導
英國男子保羅在跟家人透過airbnb訂了馬爾他民宿後，因為泡了浴池感染病毒引發肺炎，而意外死亡。(ingimage)
英國男子保羅在跟家人透過airbnb訂了馬爾他民宿後，因為泡了浴池感染病毒引發肺炎，而意外死亡。(ingimage)

英國一對夫婦日前到馬爾他度假，但先生卻因在泡完受污染的的浴池後，感染病毒引發肺炎而死亡，而他的妻子正向Airbnb採取行動，求償120萬英鎊（約4千萬台幣）。

根據《太陽報》報導，這對英國夫婦保羅與桑卓透過美國訂房網站Airbnb訂了度假小屋，帶著他們2個分別是12歲與10歲的孩子前往馬爾他度假。而這棟度假小屋裡，有一個溫泉池，保羅跳進按摩浴缸幾秒鐘後，因為水太冷的關係，就趕緊起身。

桑卓表示，保羅只泡過一次浴池，並在水裡待了一會，回到倫敦家中他就身體不適，緊急送醫，且陷入昏迷，兩週後便撒手人寰。

桑卓說，醫院盡一切努力但無法仍無法救回保羅，而他的死因為退伍軍人症（Legionnaires' disease），引發嚴重的肺部感染。

醫院解釋，這通常都是因為吸入感染的小水滴傳播，不太可能在人與人之間傳播感染。桑卓認為民宿的浴池沒有受到適當的維護，「在我們抵達之前，它有好長一段時間沒有使用。」

而保羅離世的這段期間，桑卓不斷為了丈夫離世的真相奔走，並對Airbnb求償，桑卓認為訂房網沒有對透過他們網站訂房而出意外的人，表示任何關心，他們唯一在意的只有賺錢，這讓人感到無情與冷漠。

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