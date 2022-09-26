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都市化太過頭 亞洲沿海城市加速下陷

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
缺乏規劃與湧入大量人口而超抽地下水，是大都市地層下陷的原因之一。(Photo by Kevin Dooley on Flickr used under Creative Commons license)
缺乏規劃與湧入大量人口而超抽地下水，是大都市地層下陷的原因之一。(Photo by Kevin Dooley on Flickr used under Creative Commons license)

人口增加快速，壓垮都市承受量。新加坡最新調查發現，經過分析過全球近50處沿海城市後發現，東南亞國家的都市因為都市化與缺乏規劃等因素衝擊，地層下陷速度越來越快。專家指出，若未能即時補救，一旦暖化造成海平面上升，這些城市恐將無法居住。

超抽地下水肇禍

據《華盛頓郵報》報導，過去20年，位於孟加拉灣的孟加拉吉大港人口增長達1.2倍來到520萬人，當地也是全世界快速下陷的城市之一，調查發現，下陷快速的城市大多位於低海拔三角洲，因人口快速增加與都市化，讓當地出現抽取地下水與油等行為。

南洋理工大學利用從2014至2020年拍攝的衛星照片，分析共48個人口超過500萬人的沿海城市的地層下陷情形，結果發現，位於印尼、緬甸與印度的城市地層下陷速度最快。研究人員希爾指出，「這次研究是透過全球一致性條件來量化地層下陷，將可用來改善海平面上升預估品質。」

窮困區下陷快

雅加達也是下陷速度很快的城市之一，根據研究氣候變遷的建築師吳建表示，「到了2030年，雅加達多數地方都不適合居住，地層下陷的根本原因是過度開發與缺乏適當規劃，地層下陷快速的地方通常是貧窮百姓居住處，那是風險較高的地區，當地人們生活最受困苦。」

據《法蘭西24》報導，越南人口最多的胡志明市每年平均下陷16.2毫米是這次研究下陷速度最快的城市，其次是吉大港，印度阿默達巴德、雅加達與緬甸仰光等城市最高時期也曾下陷超過20毫米。

海平面上升已屬必然

聯合國政府間氣候變化專門委員會指出，2050年將有超過10億人居住在受海平面上升威脅的沿海城市，而且就算溫室氣體大量減少，本世紀前全球海平面上升最多可達60公分。

研究人員表示，許多下陷快速的沿海城市是快速擴張的超級大城市，地層下陷本身不是氣候變遷的結果，但這次結果將可讓外界更深入發現，該現象將如何對海平面的上升產生何種加乘效果。

本次研究結果刊登在《Nature Sustainability》期刊。

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地層下陷 雅加達 氣候變遷

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