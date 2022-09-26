火葬場會誤燒活人嗎？前員工提三點喊不可能：我們不是殺人犯

「火葬」是現代十分普遍的下葬方式。然而一直以來，質疑火葬場可能在當事者尚未完全死去，結果誤燒活人的謠言卻不時發生。近來一位日本火葬場員工，就特地講解火葬時的必要措施，並以此否定這種燒到活人的可能。

前火葬場員工下駄華緒近來在日本媒體「文春Online」撰文，指出在進行火葬之前，一定要先拿到醫院開立的「死亡診斷書」。這個診斷書會根據人體是否出現死亡徵兆做判斷，以日本的醫療水準而言，儘管不保證是百分之百，但發生誤判的可能性並不高。

再來，日本法律規定在死後24小時，才能開始進行火葬。人體在死後會失去體溫，開始出現硬直的現象。接著遺體被放到棺木中，以強烈的乾冰進行冷卻。幾天之後，遺體就會逐漸腐朽，並且飄散出味道。如果死者其實還有生命跡象，照理而言也會在這過程中察覺。

有些傳言指出，「火葬場員工即使發現人沒有死，也不會停下處理的動作」。這種說法讓下駄相當震驚，直言這簡直是把火葬場員工當成殺人犯一樣看待。並且表示火葬現場有緊急停止按鈕，若是聽到任何疑似死者的叫喊聲，就會立刻按下按鈕救助，不可能放任生者活活燒死。而就是因為一般人對殯葬業不熟，常會出現類似的誤解，所以他才特別加以說明，希望以正視聽。