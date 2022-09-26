日本網友遇「泡麵怪象」 竟是強颱南瑪都低氣壓搞的鬼

近來強烈颱風南瑪都登陸日本九州地區，影響當地的天氣狀況。除了帶來強烈的風勢、豪雨等等之外，也有網友發現在自己家裡，因為颱風低氣壓的關係，而出現了十分罕見的狀況。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，一位住在九州南部鹿兒島的網友「德留賢治」，近來分享一張照片。他表示，因為受到颱風低氣壓的影響，自己買來當緊急儲備糧食的泡麵，居然出現了自體膨脹的狀況。另外，牙膏也因此出現膨脹外洩，蓋子一打開就蓋不回去。

德留賢治表示，這次的颱風似乎是「鹿兒島有紀錄以來第四強的颱風」，威猛的低氣壓造成周圍有許多變異的狀況。像是他看到有些當地的網友，紛紛出現「頭痛」、「感覺血管膨脹」的狀況。可見得不只是一般物品，連人身健康都受到颱風的影響。

許多網友也紛紛表示「這樣沒問題嗎」、「我家的泡麵也變這樣」、「人在福岡，泡麵也變這樣了」、「氣壓變低就會讓空氣膨脹，下次帶洋芋片到山上試試看，會有很猛的事情發生喔」、「這只是剛開始而已」、「前陣子坐飛機也因為低氣壓，零食袋子都膨脹了」、「連我的偏頭痛都惡化了」。