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菜鳥員警壓力大 警局破例讓他帶寵物蝸牛上班

聯合新聞網／ 綜合報導
一名菜鳥員警需要帶寵物蝸牛上班才能穩定情緒。（ingimage）
一名菜鳥員警需要帶寵物蝸牛上班才能穩定情緒。（ingimage）

英國一名菜鳥員警因為容易精神緊繃，任職警局知道他帶蝸牛上班可以緩解情緒，破例讓他在局裡飼養，並把這隻蝸牛取名為「Sid」，但卻也傳出有其他警員反對此舉，認為新手員警素質不如以往。

根據《鏡報》報導，這名員警被允許帶大蝸牛上班後，便把蝸牛養在紙箱裡，並穿孔讓空氣流通。但後來這名員警已經離開該警局，且蝸牛也死了。

且局裡也傳出，接受女性員警用毯子蓋著自己的頭部，以掩飾自己的情緒不穩定，但這類行為在過往是不被允許與出現的。

部分警官認為對於局內接受這類行為，感到不可意思，也認為新手警員的素質不如以往，並表示：「警務是一項艱困的工作，這種溺愛行為無助於成為好警官」。

前大都會警察局長彼得表示，對於所內養蝸牛與蓋毯子掩頭的新聞感到震驚，並說局內沒有可以養寵物蝸牛的地方，甚至沒有毯子，除了幫看守所的囚犯準備的毯子。

首席警官湯普森表示，來自不同背景的新手警察，在面對擔任警察的現實時可能會心生害怕，因此警員的訓練是嚴謹且徹底的，以確保結訓後的警察都能應對每個挑戰，「對少數人來說，警察可能不如他們想像，有些人會在結訓前退訓，或我們會同意有些人可能不適合當警察。」

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