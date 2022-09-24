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嘲諷媳婦婚後11年無子惹殺機 30歲兒怒火攻心持鐵鏟殺父

香港01／ 文・夏洛特
印度1名男子與妻子婚後11年仍沒有孩子，多年來屢受父親嘲諷責罵。近日2人又因此事起爭執，男子一氣之下以鐵鏟狠狠撃打父親，導致他傷重不治。此為示意圖，與新聞事件無關。圖片來源：Ingimage
印度1名男子與妻子婚後11年仍沒有孩子，多年來屢受父親嘲諷責罵。近日2人又因此事起爭執，男子一氣之下以鐵鏟狠狠撃打父親，導致他傷重不治。此為示意圖，與新聞事件無關。圖片來源：Ingimage

批評兒子媳婦膝下無子竟釀殺身之禍！印度恰蒂斯加爾邦達姆塔里縣（Dhamtari）的1名男子與妻子婚後11年仍然沒有孩子，並因此多年來屢受父親嘲諷責罵。近日2人又因此事起爭執，男子一氣之下以鐵鏟狠狠撃打父親，導致他傷重不治。

綜合外媒報導，事發於9月20日傍晚，住在印度達姆塔里縣納格里區（Nagri）德普爾（Devpur）村的55歲男子薩特納米（Shivnarayan Satnami），在家中遭30歲兒子赫蘭達斯（Khelandas）以鐵鏟攻擊至重傷，送院後傷重不治離世。警方根據初步訊息判斷，赫蘭達斯是因為難忍父親多年來奚落他不育，於是狠下毒手。

案發當日傍晚時分，死者薩特納米如同往常般嘲諷兒媳桑吉塔（Sangeeta）「不能生孩子」，又虐待她，桑吉塔不堪受辱，打算逃出家門，但薩特納米從後追出。赫蘭達斯在家中目睹一切，怒火攻心，於是到院子取出鐵鏟襲擊父親，使他身受重傷。桑吉塔見狀便與其他家庭成員把重傷倒地的薩特納米送往鄰近醫院，但醫院表示薩特納米傷勢過重，要緊急轉到大醫院急救，惟薩特納米於治療過程中傷重離世。赫蘭達斯與妻子婚後11年仍然沒有孩子，並為此受父親薩特納米責備。

警方於9月21日公布案情指，死者薩特納米生前經常批評兒子與兒媳桑吉塔，指責他們婚後多年一直膝下無子，「薩特納米曾經罵過他的兒子和兒媳桑吉塔在11年前結婚，但到現在仍然沒有孩子」，而赫蘭達斯對於父親的嘲諷十分反感，多年內積怨甚深，「從表面上看，赫蘭達斯似乎厭倦了被父親不斷地嘲諷，因此一怒之下謀害了他」。

警方補充，兇手赫蘭達斯已被逮捕，案件仍在調查中。

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文章授權轉載自《香港01》

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