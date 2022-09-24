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投資公司主管是獸父！兩名親生女兒當性奴 重判428年只坐牢45年

香港01／ 文・布萊恩
男子最終被裁定29項控罪罪成。擷自中國報
男子最終被裁定29項控罪罪成。擷自中國報

這個獸父的行為令人髮止！馬來西亞1名在投資公司擔任主管的56歲男子竟然把2名親生女兒當成性奴，除了屢次性侵外，還將異物插入女兒的私處，更恐嚇要殺害妻子。獸父被法庭裁定29項罪罪成，雖然他求情稱患病及已悔改，仍被重判共428年監禁及鞭刑240下，惟由於部份刑期是分階段執行，且鞭刑最多只能鞭24下，故父親實際只要坐牢45年及鞭24下。

馬來西亞《中國報》報道，根據控罪，任職投資公司主管的56歲男子被控於2015年9月24日至2018年12月31日之間，在家中性侵現年19歲的親生長女，又被控於2019年5月4日至2022年9月5日期間，在家裏強姦現年15歲的次女，並把異物插入受害者私處，以及強迫女兒口交，被告更承認恐嚇要殺害47歲妻子。

受害女兒供稱，父親經常趁母親外出、煮飯或洗澡時，找她「玩」（性侵），雖然她想把事件告訴母親，但不知如何開口，於是丟掉所有合身衣服，避免父親看到其身材找她發泄性欲。她又說，曾哭求父親放過自己，「但他（父親）說如果不跟他『玩』，就不再理我，也會拋棄我」。男子最終被裁定29項控罪罪成。

主控官批評男子身為一家之主卻破壞家庭，性侵親生女兒，還恐嚇殺死妻子，如同禽獸。男子庭上求情時指自己已悔改，且患有皮膚病、心臟病、糖尿病及高血壓，希望法庭減輕判刑。

男子最終被裁定29項控罪罪成，共判428年監禁及鞭刑240下。不過，由於部份刑期是分階段執行，且鞭刑最多只能鞭24下，故男子實際只需坐牢45年及鞭24下。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 鞭刑 恐嚇 性侵

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