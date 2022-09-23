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沖繩遍地都神話！琉球版羽衣傳說跟七夕織女故事九成像

聯合新聞網／ 文章提供／時報出版
圖為日本沖繩古蹟風景，與本文所述無關。圖片來源／ingimage
圖為日本沖繩古蹟風景，與本文所述無關。圖片來源／ingimage

琉球戰國時代

史籍指出，琉球因為英祖王朝的末期衰敗，才造成境內勢力四分五裂。此刻的琉球分為北山、中山和南山三大勢力，所以也被稱為「三山時代」。但其中對如此輕易就分裂的細節交代不清，自然又引起諸多猜測。

相較於記載的「三山分裂說」，研究琉球歷史的先驅，被稱為「沖繩學之父」的學者伊波普猷反而提出另一種「三山進化說」：他認為琉球早期應該是各地充滿地方聚落，這些勢力以「城(グスグ)」為中心發展，而所謂琉球過去的王，例如舜天、英祖等人，也很可能僅是諸多分立的類城邦政權之中，實力較強大的幾位。這些勢力在不斷大吃小之下，最終發展成三大主要的統合勢力，也就是後來的「三山」。

此說雖然與琉球官史不符，不過我也認為，「三山進化說」較琉球本來就是統一的說法，更符合現今對文明發展的一般認知。包括前述幾次王朝覆滅的情況時，經常出現「諸按司不上朝」或不肯出面幫助國王的橋段，也能看出即使坐擁國王之名，但底下並不是那麼乖乖聽話，稱不上是牢固的中央集權。

這些割據的琉球政權，自然各個摩拳擦掌，都希望自己是最後一統琉球的那一個。於是，琉球最動亂的一段「戰國時代」，就隨著英祖王朝的沒落而展開了。

琉球版羽衣傳說

英祖的血脈下臺後，中山由一位叫起「察度」的王接管政權。一般臺灣人或許不會知道察度是誰，但如果說到他的故事，想必能令許多人耳熟能詳：

在謝名村有一位名叫奧間大親的農民，他因為生活貧困，一直沒有結婚。每天結束農事之後，他都會到一個叫森川的地方去清洗。

有次，他一如往常前往森川，突然發現有位美女正在水中沐浴。那位女人的動人美貌，是世間任何言語都無法形容的。奧間大親從來沒見過這個女人，猜想她一定是從別處來的訪客。接著他悄悄走進，注意到女人的衣服掛在樹枝上，樣子看起來也非比尋常。奧間大親於是偷偷拿走衣服，藏在草叢內。

藏起衣服的奧間大親裝成若無其事的樣子，出現在女人面前。女人見到奧間大親嚇了一跳，急忙想找衣服遮蔽，卻怎麼樣也找不著，於是女人便開始哭了起來。奧間親切地詢問她哭泣的原因，她才表示其實她是天女，但若是失去了羽衣，就無法再回到天上了。奧間便告訴她，在找到羽衣之前，可以先借住在他那裡，天女同意了。後來兩人結為夫妻，生下一女一男。

有天，姐姐帶弟弟玩耍，無意間唱道：「母之飛衣，在六桂倉；母之舞衣，在八柱倉。」天女這才終於知道羽衣的下落，她找到了羽衣，準備要飛回天上。奧間大親和女兒放聲痛哭，天女也感到不捨，三番兩次飛回地面，但終究還是隨著清風離去了。而那名身為「天女之子」，血統不凡的男孩，在日後出人頭地，成為了中山王「察度」。

以上就是察度王的誕生秘話，相信許多讀者看了，一定會立刻發現「這不就是七夕的故事嗎」。事實上這個「羽衣傳說」，男方偷看女方洗澡，偷走人家衣服，兩人因此成親的套路，除了華文圈以外，亦在日本或其他地方廣泛流傳。因此夾在日、中兩國間的琉球同樣出現並不奇怪。

琉球版的「羽衣傳說」發生地點在宜野灣。宜野灣的普天滿宮附近有個告示牌，上頭同樣記載著察度王誕生的故事，底下還附有插圖。牌子上記載的版本有些細節差異，例如奧間大親是先把衣服偷藏回家，才又出現在天女面前，以及姐姐唱歌的原因是在安撫哭鬧的弟弟，歌詞中帶有「如果再繼續哭鬧，就不讓你穿放在高倉中的天衣囉」等詞，但內容則大致相同。

有趣的是，一般羽衣傳說主要都想強調男女情愫，好比七夕牛郎織女的版本便是如此。

但在琉球，羽衣故事卻變成了一位帝王的起源傳說。上述故事最後提到奧間大親與天女生下的「察度」，長大後當上了浦添按司，甚至在後來取代英祖王朝成為中山王。「天女之子」的名號，雖是強調其本身的出身不凡所用，但在故事中，察度之父奧間大親的作為以現代角度來看，偷衣服和誘拐對方的行為絕對違反常人的道德觀念。或許反映出在那時代裡，這些缺陷不足掛齒，甚至可能不算是什麼缺陷吧。

宜野灣市「羽衣傳說」看板。圖片提供／時報出版
宜野灣市「羽衣傳說」看板。圖片提供／時報出版

察度的黃金宮

光是出身還不夠，畢竟父親怎麼說都是平凡農家，因此察度的奇人傳說還有後話：

察度長大之後終日遊手好閒，喜歡漁獵但討厭農耕，父親怎麼勸都勸不動。當時，勝連按司正在幫女兒招婿，雖然該女年輕貌美又出身名門，追求者所在多有，但是她本人眼光放得很高，沒有一位男士能令她看得上眼。

察度在聽說這件事後，馬上自告奮勇前去提親。大家看到察度衣衫襤褸，紛紛恥笑他的不自量力。然而，一直躲在後頭偷看狀況的女兒，見到舉止異於常人的察度後，反而中意起這位男子，立刻決定要嫁給他。

《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分》，朱宥任 著，時報出版
《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分》，朱宥任 著，時報出版
勝連按司當然是不願意女兒嫁給一個邋遢的陌生男子，但女兒卻堅持婚事，並認為察度日後必大有出息。勝連按司知道女兒一向聰明，就找來占卜師問問。結果占卜顯示女兒將有王妃之兆，勝連按司非常高興，馬上將女兒許配給察度。

勝連按司之女成為了察度妻子，來到察度家中，一看差點沒傻眼：察度家中的用具、燒柴的容器等，竟然全部都是由黃金製成的。妻子問察度怎麼會有這麼多黃金，察度告訴她田裡就有一大堆。果然一去田裡，就看到金銀堆得滿地都是。在妻子教導下，察度才曉得原來這些都是高價之物，兩人用這些金銀財寶，建造了一個壯觀的「黃金宮」。

兩人在黃金宮觀察來往的人們，若是有飢餓的人，則救濟他們食物吃。若是有受寒的人，則分給他們衣服穿。有回，一位日本商人帶了大量的鐵塊到訪當地，察度出錢將商人的鐵塊全部買下來，然後打造成農具分給眾人。此舉讓察度獲得百姓的愛戴，因此被推舉成為了浦添按司。後來，中山國的西威王過世，眾人們認為過去國政一片混亂，太子又年僅五歲，不如讓有仁德的浦添按司來統治。於是英祖王朝結束，察度成為了新任中山國王。

（本文出自《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分》，朱宥任 著，時報出版，未經同意禁止轉載。）

琉球 沖繩

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