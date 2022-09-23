日男因「學弟沒說敬語」潑他硫酸 被爆從小就教訓同學、逼吃蟲

東京地方法院近來開庭，審理一位涉嫌犯下傷害罪26歲男子花森弘卓。花森曾在去年8月對他人潑灑硫酸，造成對方嚴重傷勢。而花森的同學更爆料，表示他在求學時期，就是一位校內知名的麻煩人物。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，這起事件發生在東京都的某車站。當時花森尾隨現在於不動產上班的A先生，接著對他潑灑硫酸，造成對方多處重度灼傷。且雖然沒有失明，但眼角膜也有受損狀況。幾天後，逃逸中的花森遭到警方逮捕。

這位A先生其實是花森在就讀大學時期，同樣參與「電影研究社」的社團學弟，小花森兩歲。他們在案發前一個月於路上巧遇，但A先生當時談話，並未對花森使用敬語，讓他心生不滿，於是之後就多次尾隨A先生，並且找到時機痛下殺手。

報導指出，花森出身於靜岡縣靜岡市，家中環境還算優渥。不過父親忙於工作，不常與他見面，母親則是以溺愛的方式養育他，造成他一不順心，就容易暴躁發怒的性格。他在小時候求學階段，曾經破壞同學的美勞作品，也曾經故意在公用削鉛筆機裡投放奶油，害削鉛筆機卡住不能用。

除此之外，花森更時常有霸凌其他同學的行為，像是直接毆打，或是拿石頭丟人等等，甚至還會強迫對方吃下蟲子。他經常靠著掌握弱點來威脅對方，讓其他學生身心受創。中學以後，花森就被周圍其他人孤立。如今犯下社會無法容忍的罪刑，或許也並非偶然。