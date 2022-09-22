極端人士滲透電玩 專門蠱惑青少年

聖戰者可能就在電玩世界裡與你碰面！調查發現，抱持偏頗極端主義的人士，最近常利用電玩平台接觸青少年，包括Discord遊戲交流平台都被利用來召募新手下。對此，美國政府也提供資金，希望透過找出適當方法，阻止這股風潮並保護青少年。

美國玩家人數眾多

據《基督教新聞網》報導，美國電玩產業發展快速，據估計，目前有2.16億美國人自認自己是玩家，已超過全國人數一半。心理健康非營利組織Take This與明德大學蒙特雷國際研究學院反恐怖主義中心副主任紐豪斯最近進行1項研究，希望了解遊戲的演進以及如何被用來倡導極端意識與激進化。紐豪斯表示，「我個人鎖定在極右派，因為顯見極右派最喜歡使用遊戲平台，但聖戰者與伊斯蘭主義人士也會投入遊戲世界裡，進而招募青少年。」

美國反誹謗聯盟調查也發現，幾乎每4個人中就有1位曾在網路上遇過白人優越主義人士。對此，紐豪斯指出，「雖然他們只是一小群的人，但卻是很有力量的族群。」

遊戲平台上龍蛇雜處

戰略對話研究所在2020年的研究也提醒，Discord遊戲交流平台已被認為是極右極端主義的大本營。蔻瓦特表示，「一旦有人提出邀請到第三方伺服器，這時候就是警訊了，特別是對青少年朋友。」

過去曾是新納粹主義分子、現在已經成為基督徒的萊恩提醒，「來招募的人不管是聖戰者或其他人都設法融入群體之中，去找最脆弱的人。」

提供資金保護玩家

據《Ars Technica》報導，日前美國國土安全部首度提供近70萬美元給蒙特雷國際研究學院，將讓該機構與大型遊戲公司合作，開發有效反恐怖主義作法與保護弱勢玩家。紐豪斯表示，這次計畫將先鎖定如同社交平台的大型遊戲公司，其中包括Roblox、動視暴雪與Bungie。

他指出，「我希望遊戲開發公司，特別像Roblox與微軟等大型公司能擁有專屬的反恐怖主義遊戲團隊，因為過去遊戲公司只倚賴玩家通報極端主義內容仍是太消極了。」

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