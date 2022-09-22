買爆！日本放寬入境遊客「報復式購物」 他豪花百萬登上日媒頭條

日本月初再放寬入境限制，容許「無導遊的旅行團」入境，即吸引大批旅客於旅遊名店區「報復式購物」。近日就有香港旅客一日內豪花100萬日圓（約22萬元新台幣）「爆買」服裝，而登上當地新聞頭條。他們接受電視台採訪時更表示，約一周行程內預計花費500萬至600萬日圓（約110萬至133萬元新台幣），令一眾當地及香港網民嘩然。

有香港網民笑言，去一次日本花上數十萬元港幣，「其實香港人不去旅行真買到房」；而日本網民就感嘆，指旅客「爆買」的同時，日本人卻在為物價上漲而苦苦掙扎，感覺很可悲。

日本傳媒「朝日新聞網」日前報導，當地多旅遊區均重現熱鬧景象。報導片段可見，攝製隊9月20日傍晚時份於東京銀座的購物區遇到兩名「滿載而歸」的遊客，兩人拿着「戰利品」準備登上計程車。記者於是上前追訪，得知二人來自香港，一日內便花上100萬日圓購買服裝，更預計在約一星期的行程內，會花費500萬至600萬日圓。

圖為9月21日，朝日電視在東京銀座正好遇上香港的旅客，預計一星期花500至600萬日圓。（ANN News Youtube截圖）

該電視台隨即以「1日100萬」、「爆買再現」等為題重點報導，更引發熱烈討論，網民尤其對日花100萬日圓的大金額感到嘩然；而據統計，日本人平均年收入僅約430萬日圓（約96萬元新台幣），即比上述香港遊客一周花費還要少。另有不少網民為市道變好而高興。不過也有人感嘆，雖然重啟旅遊有助復興經濟，但旅客「爆買」的同時，日本人卻在為物價上漲而苦苦掙扎，感覺很可悲。

報導亦於本港社交平台上廣泛流傳，不少人聯想到富商劉鑾雄長子劉鳴煒的一句名言：「年輕人去少點日本、看少點戲」，應儲錢把握機會買房。有人表示認同，指疫情前不少港人「閒閒地一年去三次，一轉都花三四萬」，而疫情下多數人已三年多沒去旅行，的確可節省數十萬港元，「其實香港人不去旅行真買到樓」，至少「頭期款都有啦！」但也有人笑指，「香港人不去旅行也要staycation，所以還是買不到房」。

另有網民質疑該兩名香港遊客是水貨客或從事代購，但有人指當地計程車收費高昂，若是代購未必會選擇坐計程車。

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文章授權轉載自《香港01》