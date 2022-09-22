太陽系最遙遠行星！海王星及海王星環驚人清晰影像曝光

美國太空總署（NASA）21日發布了韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）拍攝的新影像，以全新的視角揭露海王星（Neptune）及難以發現的海王星環。

CNN報導，自NASA的航海家2號（Voyager 2）在1989年飛越期間拍到海王星環存在的第一張影像證明以來，一些行星環一直沒被觀察到。海王星專家、韋伯太空望遠鏡計畫跨領域科學家哈梅爾（Heidi Hammel）在新聞稿表示，「自我們上次看到這些模糊的塵狀行星環已經30年了，這是我們第一次在紅外線看到它們」。

海王星是太陽系內最遙遠的行星，幽暗、寒冷又受到超音速風抽打，跟相鄰的天王星（Uranus）內部都由比木星與土星等氣態巨行星（Gas giants）要更重的元素組成，因此也被稱作「冰巨星」（Ice giants）。

此次發布的海王星新影像中，除了數個清晰的狹窄行星環之外，還拍到了較暗的塵埃帶（Dust bands）。由於海王星化學結構一部分的氣態甲烷（Gaseous methane）在韋伯太空望遠鏡的近紅外線照相機（NIRCam）並非呈現藍色，使得此次發布影像裡的海王星看上去是白色，而不是在可見光波長（Visible wavelengths of light）拍到視圖裡的典型藍色外觀。

NASA發布的影像也包括甲烷冰雲（Methane-ice clouds），可見到甲烷氣體吸收太陽光前反射的明亮條紋與斑點，還能夠發現一條環繞海王星赤道的明亮細線，可能是「替海王星上風跟風暴提供動力的全球大氣環流（Global atmospheric circulation）視覺特徵」。