印度女大生偷拍60名女同學洗澡 影片外洩傳8人企圖輕生 學生湧校園抗議

偷拍者行為令人髮指！印度旁遮普省（Punjab）昌迪加爾大學（Chandigarh University）1名女學生在宿舍偷拍60名女同學洗澡，並傳送給1名男子，相關私密片其後被上傳至網上，更傳出事件引致8名被偷拍的女生企圖自殺。事件曝光後，大批學生湧進校園抗議，批評校方壓制事件，而非採取行動處理，目前警方已拘捕偷拍者及另兩名涉案男子。

網上流傳稱8名被偷拍的女生不堪受辱自殺，其中1人死亡，不過當地警方否認有人於事件中自殺及喪生，指出正調查事件，呼籲勿散播謠言。警方表示，偷拍者是就讀該大學工商管理碩士（MBA）的一年級生，但從其手機只發現偷拍者自己的影片，未有發現其他女生的影片，目前手機已被送往檢驗。

大批學生不滿校方未有積極處理事件，因此於上周六（17日）晚湧進校園抗議，稱要為被偷拍的女生伸張正義。由於群情洶湧，校方報警讓警方以暴力驅散人群，結果惹來爭議。

旁遮普省教育部長Harjot Singh Bains於Twitter發文呼籲學生冷靜，指出「沒有1個有罪的人可以倖免，這是1件非常敏感的事，關係到我們姐妹和女兒的尊嚴」。

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偷拍者是就讀昌迪加爾大學工商管理碩士（MBA）的一年級生（左），她將偷拍片傳送給1名男子（右），該男子再將影片上傳至網上。（Twitter圖片）

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文章授權轉載自《香港01》