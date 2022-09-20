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色情裸照外流遭電視台解雇 氣象主播喊冤要揪出兇手

聯合新聞網／ 綜合報導
艾瑞克已經擔任氣象主播15年，卻因裸照事件遭到革職。圖擷自Instagram/艾瑞克個人帳號
艾瑞克已經擔任氣象主播15年，卻因裸照事件遭到革職。圖擷自Instagram/艾瑞克個人帳號

紐約一名主播遭人拍下裸照，並將裸照傳回公司，導致該主播遭到解雇，而他也憤而尋求法律程序。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，波譜新聞紐約一台（Spectrum News NY1）的氣象主播艾瑞克．亞當姆（Erick Adame）日前驚爆裸照外流。嫌犯不只將照片傳給公司高層，鬧到他遭電視台革職，還惡意傳給艾瑞克的母親，讓他氣得向法院尋求協助。

9月20日，艾瑞克在個人IG帳號上發出聲明解釋來龍去脈。他表示，自己已經在新聞產業工作15年，每週有5天要為觀眾播報氣象，但私底下的他卻被精神科醫師診斷出患有強迫症。他會在家上成人網站為其他男人直播，不過強調過程是出於雙方自願，他也沒有從中獲益。沒想到事情爆發出來，電視台便決定中止合作。

他在文中向主管和同事、家人致歉，表示自己讓眾人失望了，非常抱歉讓他們感到尷尬或受羞辱。但他也提到，所做的事已經發生、覆水難收，現在他會接受專業人士協助，希望不再影響周遭親好友的生活，或是影響工作。

他也向未來雇主喊話，表示如果有公司願意給他第二次機會，希望他們不要根據這幾分鐘的色情影片來評斷他，而是以他過去長時間以來的專業表現來認識他。他強調自己已經學到教訓，未來會努力做個「模範員工」，並且展現出氣象專業。

由於目前還未查明外流照片和影片的網友身份，因此艾瑞克無法提告。他希望法院能以強制命令要求幾名網友出面，讓他討回公道。

裸照 主播

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