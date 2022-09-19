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日媒稱年輕人流行小紅書「貼近潮流、與世界接軌」 日網傻眼質疑真實性

香港01／ 白兔糖
日媒稱「中國版Instagram」小紅書在年輕人之間人氣上升，前NGT48成員加藤美南（左）甚至表示，小紅書的用家遍佈全球，不單能令人與中國接軌，而是與全世界聯繫。圖／擷自FRaU網站
日媒稱「中國版Instagram」小紅書在年輕人之間人氣上升，前NGT48成員加藤美南（左）甚至表示，小紅書的用家遍佈全球，不單能令人與中國接軌，而是與全世界聯繫。圖／擷自FRaU網站

中國大陸有不少社交媒體都被封鎖，若要使用YouTube、Instagram等等就必須使用VPN翻牆。最近有日媒分享一篇講到「中國版Instagram」小紅書日本年輕人之間人氣上升的文章，比Instagram的吸引力更高、更貼近潮流。但文章在Twitter上火速傳開後就被日本網友力質疑可信性。

中國應用程式TikTok在美國、日本都非常流行。最近網站FRaU發佈了一篇以「中國版Instagram『小紅書』在日本年輕人之間人氣急升！其理由是？」爲題的文章，當中講到小紅書即使沒有正式進軍日本市場，但已經吸引不少日本用家，包括模特兒、YouTuber、歌手和演員。筆者就認爲，應用程式不但沒有日文版本，還需要用中文登錄或者要用到英文。但即使如此日本人還是要使用小紅書，一定是它有甚麽獨特的魅力！

日前網站FRaU發佈了一篇以「中國版Instagram『小紅書』在日本年輕人之間人氣急升！其理由是？」引起熱議。圖／擷自FRaU網站
日前網站FRaU發佈了一篇以「中國版Instagram『小紅書』在日本年輕人之間人氣急升！其理由是？」引起熱議。圖／擷自FRaU網站

筆者講到，小紅書上每個用家的推薦内容都不同，不用特意搜尋能準確地展示用家有興趣的内容，讓人有「很被了解」的感覺。而且與Instagram不同，小紅書不注重美觀，而是分享「日常生活中真正能實際用到」的内容。

有用Instagram亦有用小紅書的24歲男攝影師tanase受訪時表示，小紅書上因爲沒有人認識他，所以能無壓力、輕鬆地分享照片。而且推薦内容更準確，亦能比一般傳媒更快掌握最近潮流情報。他亦講到，現今年輕一代與上一代的日本人不同，普遍都認爲「中國很酷！」與韓國並列帶動潮流。

另外兩位受訪的16歲和18歲少女亦講到，要了解中國最新潮流就必須使用小紅書，認爲大家的興趣都非常相似，不應對中國人有偏見。而前NGT48成員加藤美南就表示，小紅書的用家遍佈全球；不單能令人與中國接軌，而是與全世界聯繫。加藤更透露，她未來打算開設自己的美妝品牌並在小紅書上販賣。認爲未來日本Instagram的KOL都會轉移活動到小紅書，希望自己能成爲日本人先鋒。

這篇文章在日本Twitter後引起熱烈討論，網友反應兩極。雖然有日本網友表示自己一直都有用小紅書，但大部分年輕網友沒有用過，甚至不知道小紅書的存在。有網友就表示，日本人能正常使用Instagram，根本不需用到「中國版Instagram」。更何況應用程式必須用到中文和英文，言語不通就更加不會流行；認爲作者是收了廣告費自編自導自演。不過，亦有網友講到作者講到的現象比起「在年輕人之間流行」，可能是「想在中國賺錢的人」，在中國有人氣的日本藝人開設中國社交平台是平常不過的事。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 小紅書 Instagram 社交

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