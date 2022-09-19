氣候變遷釀饑荒 五千萬人陷極飢餓

極端氣候釀災，導致非洲民眾極端飢餓人數暴增。英國慈善團體公布最新報告，包括索馬利亞與肯亞等非洲國家，因為乾旱或洪水等天災頻率大幅提高，導致穀物、牲畜大量減少，過去6年來，當地民眾出現極度飢餓比率也增加2倍。

五千萬人陷極度飢餓

據《衛報》報導，樂施會分析10個經常遭受乾旱、洪水、激烈暴風等極端氣候事件所苦的地區，發現過去6年來，極度飢餓比率成長超過2倍，在調查的國家中，有4,800萬人目前正處於急性飢餓，相較2016年時則為2,100萬人，同時也有1,800萬人處於飢餓邊緣。

這次調查對象為索馬利亞、海地、吉布地、肯亞、尼日、阿富汗、瓜地馬拉、馬達加斯加、布吉納法索與辛巴威。

該組織負責人布赫表示，「氣候變遷不再是定時炸彈，是活生生在我們眼前發生的事，讓在過去50年來增加5倍的乾旱等極端氣候更為頻繁與致命。」

她也呼籲，外界應針對能源與食物公司課以暴利稅，因為這些公司正從全球食物價格高漲潮中獲利。另外，各國也應該取消貧窮國家的債務。

天災損毀農作物

這次研究的國家大多來自於非洲，其中索馬利亞正經歷史上最嚴重乾旱，導致100萬人被迫逃離家鄉，肯亞也傳出250萬隻牲畜死亡及240萬人肚子餓。尼日國內穀物生產也因為極端氣候減少4成，造成260萬人面臨急性飢餓。至於布吉納法索因為草原沙漠化，也造成340萬人處於極度飢餓。

據《歐洲新聞台》報導，瓜地馬拉因嚴重乾旱導致近8成玉米產量損毀，並重創咖啡種植。當地1名母親羅培茲表示，「我們幾乎8天都沒有任何食物可吃。」

富國排碳、窮國買單

樂施會指出，要解決氣候與污染及社會不公的問題，辦法之一就是對污染業者提高課稅，因為只要石化燃料公司1%平均年獲利(約為100億美元)，便可足夠填補聯合國人道食物危機所需的資金缺口。

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