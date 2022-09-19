安靜辭職的哲學：也許在汲汲營營的工作中，你該留一點時間給自己

近日，被稱為「安靜辭職」的浪潮，正在歐美辦公圈崛起，它和中國去年興起的「躺平」主義有著異曲同工之妙。

曾幾何時，你我的生活似乎總陷入在汲汲營營的忙碌生活中──龐大的工作壓力、無以復加的經濟重擔、似乎永無止盡的被交派各種任務，彷彿深不見底的勞碌，正以排山倒海的浪潮襲來，特別是在智慧型手機出現以後，工時也更加難以界定。

近日，被稱為「安靜辭職」（Quiet Quitting）的浪潮，正在歐美辦公圈崛起，它和中國（China）去年興起的「躺平」主義有著異曲同工之妙，旨在大環境的職場壓力下，一種與其堅持奮鬥、不如只做到最低限度工作的信念，因為在加薪困難、升遷機會渺茫的辦公室裡，應該拒絕成為被剝削的「奴隸」。

它並不是真正的「辭職」，而是你依然在工作、還是會進辦公室，只不過不會再追求額外的價值，甚至更積極進取的爭取分內外的表現，而是只把「本分」給做好。

人的價值不該由工作表現來定義

其實最早的安靜辭職理念，是由美國經濟學家提出，但最近安靜辭職的風潮，是由一名來自美國（USA）紐約的工程師扎伊德汗（Zaid Khan）發起，在那有如病毒式傳播的TikTok短影片中，他傳遞了關於安靜辭職的理念。

「你依然在履行你的職責，但你不再在精神上贊同『工作必須是生活』的喧囂文化，事實是，作為一個人的價值，不是由你的工作表現來定義的。」

英國（UK）諾丁漢大學組織行為學副教授瑪麗亞科多維奇（Maria Kordowicz）表示，安靜辭職現象的增長，與人們普遍對工作滿意度的下降有關。

根據蓋洛普（Gallup）2022年全球工作場所報告顯示，英國只有9％的勞工熱衷於他們的工作，在38個歐洲國家中僅排名第33位；而2021年秋季進行的 國民保健署（NHS）員工調查顯示，員工士氣從6.1（滿分10）下降到 5.8，員工敬業度也從7.0下降到6.8。

疫情衝擊 安靜辭職的信念更加堅定

瑪麗亞科多維奇分析，自疫情以後，人們與工作的關係已經透過各種方式產生了改變，傳統上必須到辦公室完成任務的模式已漸漸淡化，取而代之的是居家辦公、一種隨時隨地都在工作的狀態。

其實這個現象，從下班後還必須不停的回老闆e-mail、主管的通訊軟體開始時便不斷在醞釀──為什麼明明下班了還要處理工作的事情？為什麼明明已經離開工作崗位，老闆還要不斷交派任務？難道所有的工作，都應該因為科技的方便成為理所當然的責任？

而隨著疫情的影響，未來工作和生活的界線變得愈來愈模糊，也似乎宣告著人們的工作型態，將產生巨大的改變。

在安靜辭職愈來愈盛行以後，有許多上班族開始把這個概念奉為圭臬，他們雖然可能每天都還是持續在工作，但心理層面已經不再把工作當成生活的重心。

資方與勞方的觀念完全不同

值得一提的是，這個信念當然也掀起了一股反對的浪潮，畢竟對資方、老闆、創業者來說，安靜辭職絕對不可能會出現在他們的職涯人生裡，他們所講究的反而是工作極大化；而對勞方、勞工、上班族來說，他們可完全不會想把工作當成生活的全部。

履歷顧問公司Resume Builder就調查發現，在1000名員工中，有超過26％的員工拒絕向工作狂那般的奮鬥文化低頭，而有21％的員工透露，自己正偷偷實行安靜辭職的理念──「領多少薪水，就做多少事。」

當然，許多大老闆對於這種行為完全看不下去，他們不准員工有這樣的想法，甚至想辦法找出那些只做最低限度工作、看似裝忙其實偷偷在混時間的員工。

安靜辭職也許是種照顧身心健康的方式

不過，美國職場專家艾莉森派克（Allison Peck）就跳出來說，其實安靜辭職未必是真的要在工作中「偷懶」，它其實是用一種更全面的角度，顧及身心健康，因為確實有太多的人，人生不斷為工作打拚，卻忘了陪伴家人、關心自己的身體。

從另一個角度來看，這是一種生活重心重新調配的問題，他說，身為員工，未必要像以前一樣，努力的為工作付出、奉獻，甚至犧牲自己的生理和心理健康，只為了竭力滿足老闆或公司的要求，而是盡可能做到符合自己薪水的事。

畢竟，對比老闆或主管，他們所領的薪水本來就不是一般員工可以相比的，老闆又該如何要求員工，做的工時或工作內容必須要一樣多？

然而，對資方與勞方來說，這個概念勢必很難在兩個相對的立場上產生共鳴，因此大部分的做法將是心照不宣──默默的認同這個想法，然後悄悄的執行。

（本文出自2022.9.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）