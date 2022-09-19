人類交易寵物鳥 多彩鳴禽恐成絕響
五彩繽紛的鳥類在森林鶯歌燕語的場景，恐成為絕響！研究表明，顏色獨特或歌聲優美的鳥類逐漸受到人類的歡迎，但因為寵物需求逐漸擴大，導致這些鳥類可能面臨滅絕危機。研究人員表示，如果能採用人工培育鳥類的方式，就可以減輕野生鳥類的生存壓力。
禽鳥貿易盛行
《BBC》報導，過去亞洲地區因為偏好優美的鳥鳴，使得禽鳥貿易大為盛行，已使得數種鳥滅絕。然而，最新研究表明，有著斑斕色彩的鳥類也不例外，這些鳥類相較其他鳥類，更容易成為人類捕獲的對象，並出售到市場上。
在部分亞洲國家更有鳥類比賽，以聲音、外觀做為評分的標準，獲勝者更能獲得優渥的獎金。研究人員指出，如天藍色、黃色或純白色等顏色的鳥類，特別受到顧客的親睞，導致亞洲熱帶森林中黑色或棕色的鳥類愈來愈多，生物多樣性也因此下降。
其中，澳洲的攝政垂蜜鳥目前僅存數百隻，面臨瀕臨絕種的危機。《衛報》報導，這些鳥類需要通過模仿，才能學習到如何鳴叫出求偶的歌聲。但現在數量急遽下滑的公攝政垂蜜鳥很難遇上同類，最後學到其他鳥類的叫聲，導致難以吸引到母鳥進行繁衍，加速絕種的危機。
人工飼養救鳥類
對於上述的狀況，國際自然保護聯盟(IUCN)已成立了專家小組，致力於防止受到這些鳥類因為貿易而滅絕。研究人員瑞貝卡說，如果無法管制寵物貿易的狀況的話，「希望能改變寵物鳥的來源，以人工飼養的方式，取代野外捕獲，避免傷害到當地生態系」。
雖然禽鳥貿易依舊引發動物權益的爭議，但研究人員強調，這是目前防止鳥類消失的實際方法。學者表示，「對部分國家來說，鳥類是國家文化的重要部分，你不能說限制就限制」，折衷方法就是採用人工培育的方式「滿足日漸加的寵物鳥需求」。
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