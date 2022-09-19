中國遊客不來 亞洲各國望穿秋水

少了陸客，亞洲觀光欲振乏力。雖然南韓、澳洲與泰國等國已於今年陸續宣布讓外國觀光客入境，但由於中國大陸政府對於出境與入境隔離措施仍嚴格，造成其出國觀光人數大幅減少，也讓過去極度倚賴觀光收入的亞洲其他國家，觀光業復甦力道仍遠不如歐洲與美洲等早已開放的地區。

日本旅遊有匯率優惠

據《華爾街日報》報導，日本政府官員指出，首相岸田文雄可望讓日本與美國及歐洲作法同步，正式宣布解除入境限制，允許短期觀光客無須經過Covid-19檢驗就可入境。對此，東京和服出租公司業者小野正明指出，「這一刻終於到來了。而且現在因為美元強勢，外國人來日本旅遊費用將更便宜。」

不過，從紐西蘭與南韓的經驗來看，亞洲地區的觀光業要恢復到2019年的榮景，還需要一段時間，因為相較歐洲，數據指出，今年當地的旅遊及花費已接近疫情前的高點，至於美國今年7月由國際觀光客貢獻的花費為74億美元已是2019年7月的65% 。

中國遊客不出國門

亞洲目前觀光動能不如預期，主要原因是中國遊客沒來，因為中國政府發放護照速度變慢以及返國民眾接受隔離的手續繁雜，讓中國人出境一趟變得麻煩。至於泰國曾在2019年迎來近4,000萬名遊客，官員預估今年可達到1,000萬人，但世界銀行則預估，2024年泰國的觀光客人數，也只能達到巔峰期的6成。

今年2月開放邊境的澳洲，在7月來了110萬觀光客，人數不到2020年1月的一半，原因包括受疫情影響，導致可用人力不足，讓機場與航空公司只好被迫取消服務。

日本第一生命經濟研究所經濟學家小池指出，「不只日本，中國與其他國家要解除邊界管制才能讓觀光恢復到疫情之前的水準。」

日本遲不願開放國門

據《華盛頓郵報》報導，日本遲遲不對外開放觀光，仍與當地民意支持關閉國門有關，分析師因此認為，此舉讓岸田文雄要在今年7月選舉之前宣布重新開放國門並不容易。日經新聞在6月調查發現，49%的人支持解除每日遊客限額管制，但反對者仍有44%。

美國日本協會會長沃克指出，「我認為只要日本決心要做，一定能讓觀光業復甦，但我認為他們現在並沒有盡全力。」

日本南山大學教授山岸敬和也表示，「日本讓許多喜愛日本或可能喜愛上日本的人感到失望，關閉國門的做法不只讓觀光客苦惱，未來幾年內更會對日本更加十分小心。」

【更多精采內容，詳見 】