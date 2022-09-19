虐兒慣犯！年輕狠父「倒吊、毆打、射玩具槍」害2歲女重傷

聯合新聞網／ 綜合報導
一位24歲男子長期對女兒施暴，甚至讓女兒因此住院一個月治療。圖擷自youtube
一位24歲男子長期對女兒施暴，甚至讓女兒因此住院一個月治療。圖擷自youtube

日本發生一起虐兒案件。一位24歲的父親平井凜太郎，上個月21日因為涉嫌用玩具槍攻擊2歲的女兒，造成對方腹部出現彈痕且內出血，因此被未婚妻報警處理。平井因傷害罪嫌遭到警方逮捕後，被發現早在過去，他就已經犯下過許多虐兒行為。

根據日本媒體「女性週刊PRIME」報導，平井的未婚妻向警方表示，過去平井就時常對女兒動粗，動不動就敲她的頭。最嚴重的一次，平井因為不滿自己的2歲女兒吃飯時不聽話，竟然動手將女兒倒吊起來搖晃，還用膠帶毆打女兒的臉，造成女童出現牙齒鬆拖等等傷勢，必須住院一個月治療。

警方發現，受虐兒是平井和前妻所生下來的孩子。平井平時在物流公司上班，鄰居們雖然看平井外表像不良少年，但見他的愛車款式不俗，都認為他是位事業有成的男子。不過前妻大約在一年前離開，現在雖然和新的未婚妻同居，但未婚妻父親曾在今天春天到平井住處，叫囂著要平井「把女兒還來」，一時還驚動了警方介入。

由於這兩年夏天，鄰居們曾經目擊到平井和家人們一起在停車場洗車，小孩子也趁機玩水的景象，還以為他們是和樂融融的一家人。目前平井的孩子已經被交往育幼院，平井則因為虐兒的罪嫌，或將受到司法單位的懲罰。

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受虐兒 家暴

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